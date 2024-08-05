ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

拉丁「頂級金絲貓」要來台了！　揭與粉絲私密直播內幕：很變態

▲▼ 女優河北彩伽、小宵虎南都將現身。（圖／TRE提供）

▲ 女優河北彩伽、小宵虎南都將現身。（圖／TRE提供）

記者翁子涵／台北報導

2024「TRE台北國際成人展」將於8月9至11日在南港展覽館2館登場，這次創新紀錄邀來百位SS級女優共襄盛舉，8日展前記者會上， 「AV最強天后」河北彩伽、「鄉民老婆」明里紬、「空靈電眼美少女」涼森玲夢、「王牌強者」鈴村愛里、「神之巨乳尤物」小宵虎南、「暗黑第一美腿」新有菜、「神之乳美少女」櫻空桃、「全方位美乳天后」紗倉真菜、「小惡魔蘿莉教主」七澤米亞、「美少女界天花板」石川澪，10大天后一同火辣現身為活動提前造勢，峰峰相連，勢必讓全場血脈噴張。

▲▼ 人氣直播主凱特、莉雅也將近距離會粉絲。（圖／TRE提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 人氣直播主凱特、莉雅也將近距離會粉絲。（圖／TRE提供）

▲▼ 河北彩伽、小宵虎南，人氣直播主凱特、莉雅。（圖／TRE提供）

這次還特別遠道邀來南美超辣直播主、與歐州美女共襄盛舉，來自哥倫比亞第二大城麥德林的莉雅（Lea Thompson），年僅27歲的她是Lalexpo冠軍，更是頂級電視女模，這次來台參加成人展，莉雅特別做了台灣行前準備功課，「我讀了很多關於台灣文化的知識，有很多美麗的建築和寺廟，也在youtube上看到了很多TRE台北的視頻，看來每個人都玩得很開心，讓我也迫不及待地想帶來屬於我的拉丁熱情給大家。」

莉雅5年前開始進入成人直播，在今年3月獲得了拉丁美洲頂級女模獎，對此感到非常榮耀，也是對於自己每天晚上9點凌晨5點不間斷直播努力工作的一種肯定，她更透露與粉絲進行一對一私密直播，都有意想不到的事情發生，「往往會很暗黑，他們會暴露自己最黑暗的秘密，變得很變態。」

另外，來自於歐美的人氣直播主凱特Kate Gale將舉辦粉絲相見會，凱特對於首次造訪台灣感到非常興奮，很想品嚐台灣在地美食餃子，她也透露從事成人直播只有一年半的時間，就能擁有經濟獨立，讓她感到非常自豪，未來則計畫冒險環遊世界，很想去韓國或在非洲進行野生動物園之旅。
 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀

李洋比賽為何一直講話？高中球隊師母「揭密原因」：他從以前就這樣

李洋比賽為何一直講話？高中球隊師母「揭密原因」：他從以前就這樣

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

鳳梨公開29頁盜刷明細！　見「開房間、狂搭小黃紀錄」嚇到

鳳梨公開29頁盜刷明細！　見「開房間、狂搭小黃紀錄」嚇到

王齊麟3度表態結婚！告白陳詩媛「妳願意嗎？」奪金拋1暗示好事近

王齊麟3度表態結婚！告白陳詩媛「妳願意嗎？」奪金拋1暗示好事近

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

薔薔父母雙外遇「偽造出生證明」！　有三個媽驚人身世曝光

薔薔父母雙外遇「偽造出生證明」！　有三個媽驚人身世曝光

唐綺陽運勢／水逆來了！水瓶「恐有三角戀」雙子桃花旺到讓另一半擔心

唐綺陽運勢／水逆來了！水瓶「恐有三角戀」雙子桃花旺到讓另一半擔心

麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨！網認出「亮晶晶女士」來頭超大

麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨！網認出「亮晶晶女士」來頭超大

麟洋配今晚搶金對手太帥！　「高顏值零死角」球場照被挖

麟洋配今晚搶金對手太帥！　「高顏值零死角」球場照被挖

送2歲女上幼稚園「隔20分鐘收老師傳LINE」　劉亮佐心情複雜：快哭了

送2歲女上幼稚園「隔20分鐘收老師傳LINE」　劉亮佐心情複雜：快哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李洋比賽為何一直講話？高中球隊師母「揭密原因」：他從以前就這樣

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

鳳梨公開29頁盜刷明細！　見「開房間、狂搭小黃紀錄」嚇到

王齊麟3度表態結婚！告白陳詩媛「妳願意嗎？」奪金拋1暗示好事近

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

薔薔父母雙外遇「偽造出生證明」！　有三個媽驚人身世曝光

唐綺陽運勢／水逆來了！水瓶「恐有三角戀」雙子桃花旺到讓另一半擔心

麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨！網認出「亮晶晶女士」來頭超大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

TRE台北國際成人展

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王齊麟「脆」吸54.2萬祝福　柯震東自稱「蹭王」突現身
  2. YTR眾量級Andy爆「家寧逐漸消失」首同框！　陪凍卵私下互動曝光
  3. 林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子
  4. 胡瓜酬勞全捐超霸氣！　還現身長照機構「同歡長輩」
  5. 伊能靜帶兒女追星！　飛首爾朝聖(G)I-DLE演唱會：結束還一路唱
  6. 台大學霸歌手母校開唱！　挑戰自彈自唱緊張失眠
  7. 獨／麟洋配奪金…六月第一時間傳訊王齊麟！　反指標犧牲躲房2hrs
  8. 幫小孩請假理由「慶祝拿金牌」！六月一早通知學校　王齊麟：給過
  9. 拉丁「頂級金絲貓」要來台了！　揭與粉絲私密直播內幕：很變態
  10. 李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366