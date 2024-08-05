拉丁「頂級金絲貓」要來台了！　揭與粉絲私密直播內幕：很變態

▲ 女優河北彩伽、小宵虎南都將現身。（圖／TRE提供）



記者翁子涵／台北報導

2024「TRE台北國際成人展」將於8月9至11日在南港展覽館2館登場，這次創新紀錄邀來百位SS級女優共襄盛舉，8日展前記者會上， 「AV最強天后」河北彩伽、「鄉民老婆」明里紬、「空靈電眼美少女」涼森玲夢、「王牌強者」鈴村愛里、「神之巨乳尤物」小宵虎南、「暗黑第一美腿」新有菜、「神之乳美少女」櫻空桃、「全方位美乳天后」紗倉真菜、「小惡魔蘿莉教主」七澤米亞、「美少女界天花板」石川澪，10大天后一同火辣現身為活動提前造勢，峰峰相連，勢必讓全場血脈噴張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 人氣直播主凱特、莉雅也將近距離會粉絲。（圖／TRE提供）



這次還特別遠道邀來南美超辣直播主、與歐州美女共襄盛舉，來自哥倫比亞第二大城麥德林的莉雅（Lea Thompson），年僅27歲的她是Lalexpo冠軍，更是頂級電視女模，這次來台參加成人展，莉雅特別做了台灣行前準備功課，「我讀了很多關於台灣文化的知識，有很多美麗的建築和寺廟，也在youtube上看到了很多TRE台北的視頻，看來每個人都玩得很開心，讓我也迫不及待地想帶來屬於我的拉丁熱情給大家。」

莉雅5年前開始進入成人直播，在今年3月獲得了拉丁美洲頂級女模獎，對此感到非常榮耀，也是對於自己每天晚上9點凌晨5點不間斷直播努力工作的一種肯定，她更透露與粉絲進行一對一私密直播，都有意想不到的事情發生，「往往會很暗黑，他們會暴露自己最黑暗的秘密，變得很變態。」

另外，來自於歐美的人氣直播主凱特Kate Gale將舉辦粉絲相見會，凱特對於首次造訪台灣感到非常興奮，很想品嚐台灣在地美食餃子，她也透露從事成人直播只有一年半的時間，就能擁有經濟獨立，讓她感到非常自豪，未來則計畫冒險環遊世界，很想去韓國或在非洲進行野生動物園之旅。

