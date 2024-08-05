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Joeman跨領域！擺脫大麻風波「主持靈異選秀節目」　錄到一半嚇到受驚

記者孟育民／台北報導

東森超視×網紅Joeman共同出品《靈能的挑戰》是台灣第一檔靈能界競賽節目，由Joeman、白瑜以及阿拉斯攜手主持，節目邀請到30位通靈、易經、塔羅老師進行一場大型選秀。節目最新預告於4日曝光，除了看到許多熟面孔的通靈師外，還有「感應事故車」、選出哪扇門後面站著「曾被重刑定讞的人」以及塔羅牌感情占卜等多個關卡，有趣的是，在選出事故車的關卡中，竟然有多位通靈師都見証到一樣的畫面，令人不寒而慄，更是在節目錄製的當下感受到來自不同世界的能量，這也讓Joeman在主持時，常常嚇到睜大雙眼，不可置信看著眼前發生的事，讓現場增添許多靈異色彩。

▲▼Joeman主持《靈能的挑戰》。（圖／東森超視 提供）

▲Joeman主持《靈能的挑戰》。（圖／東森超視 提供）

不僅如此，《靈能的挑戰》特地選在位於林口的阿榮片場進行錄製，從小道具到大佈景全採高規格製作，而在片場的黑布後都有架設隱藏攝影機，全方位補捉每位通靈師的反應，在關卡設計上製作單位別出心裁，融合通靈、感情占卜、民間奇談及人性考驗；參賽者們涉略的「靈能專業」更是相當多元，有些主攻星做占卜、有些則是八字命理、紫微斗數、易經等，將競賽精彩度和難易度大大提升，最後究竟誰能成為「最強通靈師」絕對令人期待。

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▲▼Joeman主持《靈能的挑戰》。（圖／東森超視 提供）

▲Joeman跨領域主持，到林口片場進行拍攝。（圖／東森超視 提供）

此外，主持人Joeman先前捲入風波後，於31日首次在個人頻道上針對這件事情做出回應，他表示在這半年來，人生發生天翻地覆的變化，起初身旁工作人員向他提出可以拍攝從「被捕」到走出來的過程，令他有些疑慮，因為Joeman壓根不相信自己可以走出來：「但後來想想如果真的就此消失，那就當作拍最後一支影片吧，這半年來我經歷了公眾與論、商案損失、精神崩潰跟深深的自我懷疑，感謝我的家人與親友接住我，也感謝我工作室的夥伴陪我走到現在，也謝謝每位還願意觀看我影片的人」最後他更是呼籲大家不要做出錯誤的選擇，切勿存在任何僥倖心理。

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Joeman, 靈能的挑戰, 網紅

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