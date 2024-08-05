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麟洋配「1特徵」完全是大賽型選手！唐綺陽點名林郁婷：下個看妳的了

記者潘慧中／綜合報導

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟在巴黎奧運奪下金牌，創下史上第一個連霸奧運冠軍的紀錄。有趣的是，「國師」唐綺陽4日深夜一看他們的星盤巧合，忍不住驚呼：「完全是大賽型選手！」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲唐綺陽點出李洋、王齊麟的星盤特徵。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

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唐綺陽指出，身為「太陽獅子」的李洋搭檔「月亮獅子」的王齊麟，如此的星盤特徵完全是大賽型選手，「台灣讚啦！一起高唱國旗歌讓人熱淚盈眶。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲▼從星盤來看，唐綺陽表示李洋、王齊麟完全是大賽型選手。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫、中華奧會提供）

不只這樣，唐綺陽也點出拳擊國手林郁婷的星盤同樣是「月亮獅子」，和李洋、王齊麟一樣是大賽型選手，「下一個看妳的了！」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲▼唐綺陽稱讚林郁婷也是大賽型選手。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫、資料照／記者林敬旻攝）

唐綺陽想隔空跟林郁婷說，「要記住，在占星世界裡，霸凌妳的人也是另類『來給妳力量』，現在壓力越大，後續爆發力越強，期待妳讓那些人好看」，一席打氣的話令人看了相當感動。

唐綺陽臉書貼文：

乾，贏了
#看得胃痛
#一個太陽獅子一個月亮獅子
#完全是大賽型選手
#台灣讚啦
#一起高唱國旗歌讓人熱淚盈眶

林郁婷也是月亮獅子，一樣是大賽型選手，下一個看你的了
要記住，在占星世界裡，霸凌你的人也是另類「來給你力量」，現在壓力越大，後續爆發力越強，期待你讓那些人好看

林郁婷超棒
被世界級大咖點名霸凌（羅琳、川普、馬斯克），壓力這麼大，林郁婷在世界級舞台、在全世界注目下，依然能穩定發揮
我只看到
1. 面對欺凌沒有第二條路，只能自己堅強，唯有扛住壓力正常發揮，才有機會打對方臉。
2.霸凌在占星歸八宮、天蠍，也管「性別議題、他人惡意、危機」，郁婷都遇到了。那惡意何來？郁婷說得很好：「就當他們怕我」，沒錯，正因她令人恐懼，別人只能出此下策，有種霸凌正因夠強大，如果很弱，長怎樣都不會有人理。
3.射手座現在雖「被火、木星雙子針對」（作家jk羅琳、雙子川普、亂講話的馬斯克，和八卦媒體），壓力山大，但七宮也是「鏡子」，被多少人關注、被多大咖點名，就代表「多值得關注」、「有多大影響力」，現在的郁婷，是議題主角，也被全世界看見，就跟台灣一樣，再怎麼壓依然難掩光芒，還更受矚目￼，好事。
郁婷加油，台灣加油

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王齊麟, 李洋, 林郁婷, 唐綺陽, 國師

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