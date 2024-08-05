「靠五人」合體了！　五月天阿信逼問犬青：妳要露什麼

▲ 五月天《回到那一天》太原站「靠五人」終於合體。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天《回到那一天》4日來到太原場最終場，告五人在師兄五月天《回到那一天》演唱會串場影片，瑪莎和雲安、哲謙組成大勢樂團「靠五人」，犬青則是化身為工作人員，每回演唱會播放此段，歌迷笑聲不斷，今天終於「靠五人」在現場合體，犬青笑問：「那我怎麼辦？」瑪莎作勢要她去旁邊，五月天大讚告五人出道雖短，但成績進步猛烈，征戰各大體育館，現在也唱到體育場。

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▲▼ 五月天冒雨賣力開唱。（圖／相信音樂提供）



師兄再度發揮幽默本色，稱任賢齊擔任嘉賓露手臂，光良露腹肌，笑問告五人要露什麼？犬青回：「我們有練，但不多！」阿信說：「等你們唱到鳥巢，三個一起露多一點。」玩笑歸玩笑，五月天大讚告五人出道雖短，但成績狂飆，征戰各大體育館，現在也唱到體育場，允諾等告五人唱到鳥巢換他們當嘉賓。

歷經三天的好天氣，最後一場突如其來的一場又急又大的雨，五月天在《瘋狂世界》開著紅色敞篷車，與歌迷淋了一場瘋狂的大雨，歌迷不受大雨影響，依舊賣力大合唱，心疼歌迷的五月天暖心提醒歌迷注意保暖，阿信也不忘自嘲說：「當初不是說找一台正正常常的車嗎，到底誰說要開敞篷車？」瑪莎笑回：「那時天氣很好，誰想到會變這樣子」，所幸大雨過不了多久就停止了，但心疼歌迷的五月天暖心提醒歌迷注意保暖。