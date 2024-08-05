不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

記者潘慧中／綜合報導

謝忻2019年被週刊拍到親吻阿翔，重創形象導致工作量瞬間歸零。事隔5年，她除了逐漸重回螢光幕，也不避諱提及往事。近日被問到現在對男方的心態，她嚴肅地說：「我會覺得其實你欠我一個道歉。」

▲謝忻承認曾覺得阿翔欠自己一個道歉。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）



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謝忻最近接受作家H的訪問時表示，至今都沒再和阿翔聯絡，也不會恨對方，至於目前對男方的心態，她秒回：「就是他去死也無所謂啊。」

▲謝忻吐露現在對阿翔的心態。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）



謝忻坦言事情爆發後的前一、兩年，她覺得阿翔欠自己一個道歉，「你有千百種方式可以聯絡我，因為我們有很多共同的朋友，其實現在都在FB上，但是你沒有。」

因此，謝忻後來就覺得阿翔「就是沒用的男人，你就是龜縮」，直言對方很糟糕，「你沒有男生的擔當就算了，你至少給我一個道歉，沒有！完全沒有！然後我就翻篇了。因為你就是這種人。你以後的人生就是這樣子，而且我甚至覺得，你連這件事情都不敢面對了，你的人生也不會有起色了。」

▲謝忻氣阿翔龜縮沒擔當。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）



但謝忻表示用另一個角度來看，她覺得阿翔其實很可憐，「因為他只能被自己綁住，他沒有辦法跳出那個框架，因為他自始至終沒有承認過。那你不覺得這樣子的人很可憐嗎？我覺得反而我必須去可憐他說『其實你也過得很慘』。」

▲謝忻後來反而覺得阿翔很可憐。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）



如此一來，謝忻就不恨了，「他沒有對自己誠實，沒有對自己誠實的人，我覺得是最可憐的人。」相較於她在各大社群平台活躍地做自己，她反而同情阿翔，「他其實在每一篇、各式各樣的社群媒體，他都不能做真正的自己，不能做真正的自己是很可悲的事情。所以你說有恨嗎？算了，要恨他幹嘛？他都那麼慘了。」