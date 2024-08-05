李洋Google搜尋破百萬！奪金4金句「永遠為下一顆球準備」堅持規律

記者陳芊秀／綜合報導

台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌，創下史上第一個連霸奧運冠軍的紀錄，而即將退休的李洋，這次是奧運「最後一舞」，目前Google搜尋突破百萬。電台主持人歐馬克激動看完比賽，PO長文分享與「麟洋配」深聊的感想，並引述李洋的話：「我沒辦法決定我的成績如何，但我可以決定我在比賽中的樣子！」

▲台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奧運2連霸，寫下新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

歐馬克因品牌活動與王齊麟、李洋有機會深談，聽到許多不為人知的點滴。雖然「麟洋」已經是奧運金牌得主，也是有沮喪、壓力，感到疲憊的時刻。兩人會打手遊、玩社群，並寫到「奧運金牌也跟我們一樣，必須面對社群媒體的吸引力，並且想辦法不讓這些東西影響到自己的專業表現」。

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▲李洋Google搜尋量破百萬。（圖／翻攝自網路）

成功不僅是聚光燈照耀的時刻，是平凡日常中展現的韌性與堅持。歐馬克寫道，李洋從小並不是一位有天賦的選手，但是一路打上來，拿到了奧運金牌，而不是從小被譽為「天才」、「希望」的選手，也許該聽聽李洋說的話語，「我沒辦法決定我的成績如何，但我可以決定我在比賽中的樣子」、「堅持規律的生活，堅持每天反覆的訓練，是因為我有自己的夢想和目標，是因為我希望自己能變得更好」、「我也會為不該失誤的球懊惱，為沒救到的球感到惋惜，但當我重新再站起來，就是為下一顆球做準備，因為我知道場上沒有重來一次的機會」、「學習自律，懂得自尊，擁有自信，每個人的天賦或許不同，但時間對每個人都是是公平的」。

▲李洋奧運最後一舞成功連霸金牌。（圖／記者簡名杉攝）

「麟洋配」賽前面對許多不看好的目光，抽到死亡之組一路連勝，接著打進8強、4強，最終金牌戰獲勝。兩人在應戰時儘管出現失誤，都會盡快在下一次攻防贏回分數，永遠在為下一顆球做準備，心理調適強大，也是奪金關鍵之一。歐馬克文末寫下：「別忘了金牌背後，是一個普通人，他們跟我們一樣，有困難、有低盪、有自己的心魔要面對……」，感受到金牌選手帶給大家的啟示，是克服分心與雜音，最終也能成為自己生命中的驕傲。

▲李洋、王齊麟奪金。（圖／中華奧會提供）

【歐馬克臉書全文】

人類史上能夠在3年內奪下兩屆奧運金牌的人屈指可數（畢竟奧運四年才會辦一次），李洋與王齊麟做到了！

3年內兩度奪牌的輝煌成就令人欽佩。他們的成功故事成為許多人的焦點，無論是他們的完美配合，還是他們在比賽中躺著打也贏的精彩表現，都被廣泛談論和讚頌。最近也越來越多人關注他們私底下的互動，覺得他們場下的許多反應非常真實可愛。

之前因為品牌活動有了與他們深談的機會，聽他們分享了許多不為人知的點滴。即使是奧運金牌得主，他們也會沮喪、也會感到壓力和疲憊。他們也會打手遊（可能要把們拿掉），也會滑手機玩社群。王齊麟為了備戰奧運封FB和IG（但是換成滑Threads），奧運金牌也跟我們一樣，必須面對社群媒體的吸引力，並且想辦法不讓這些東西影響到自己的專業表現。

這讓人深思，成功不僅僅是那些被聚光燈照耀的時刻，更是那些在平凡日常中所展現的韌性與堅持。誰能更專心，誰就能取得成果。天賦重要、技術重要、運氣重要，但也許決心與意志力，這種不被挫折擊敗，再接再厲的強大心智能力更為重要。

我們不一定有他們的天賦，但天賦是不是我們為自己的平庸所找的藉口呢？李洋從小並不是一位有天賦的選手，一路打上來，都不是最出色耀眼的那一位，但是是他拿到了奧運金牌，而不是其他從小被譽為「天才」、「希望」的選手。天賦其實更像是一種詛咒，你會看到從小被稱讚的孩子，患得患失，得失心很重，深怕眼前的失誤會砸壞了他在他人眼中是天才的招牌。



我們讚頌天才，追捧天才，目光放在天才身上。但也許我們該聽的，是李洋的經歷和話語：

「我沒辦法決定我的成績如何，但我可以決定我在比賽中的樣子！」「堅持規律的生活，堅持每天反覆的訓練，是因為我有自己的夢想和目標，是因為我希望自己能變得更好。」「我也會為不該失誤的球懊惱，為沒救到的球感到惋惜，但當我重新再站起來，就是為下一顆球做準備，因為我知道場上沒有重來一次的機會。」「學習自律，懂得自尊，擁有自信，每個人的天賦或許不同，但時間對每個人都是是公平的。」

當我們仰望閃閃發亮的金牌得主時，也別忘了金牌背後，是一個普通人，他們跟我們一樣，有困難、有低盪、有自己的心魔要面對；當我們也有強大的決心與毅力，當我們能夠克服分心與雜音，我們也能夠成為自己生命中的驕傲，為自己的人生奪牌。