15歲「小江蕙」沒錢北上參賽！　胡瓜「超霸氣1舉動」曝光暖哭了

▲胡瓜提攜後輩的暖舉曝光。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

《2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳》昨（3日）起一連2天於高流熱鬧登場，不僅以懷舊經典歌復刻秀場表演，今年更以「傳承」延續秀場文化精神，平常提攜有才後輩不遺餘力的胡瓜，趁著這次機會特別安排2位自歌唱節目《台灣那麼旺》及《超級紅人榜》出身的天才小歌手鍾采穎及鄧品硯擔任演出嘉賓，並分別與金曲級的歌王歌后曹雅雯、林俊逸合唱。

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▲▼ 天才小歌手鍾采穎及鄧品硯分別和曹雅雯、林俊逸合唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）



當中曹雅雯特別與有「小江蕙」稱號的鍾采演唱了《美麗的交換》，這首也是當年曹雅雯參加《明日之星》比賽衛冕第20關的參賽曲，而林俊逸與鄧品硯則唱了當年林俊逸以童星歌手之姿參加《五燈獎》五度五關挑戰賽的歌曲，如此巧妙安排彰顯本屆藍寶石「傳承」精神。

2位素人小朋友更展現優異唱功與兩位前輩曹雅雯、林俊逸完美演繹合唱，為歌壇傳承再添佳話。值得一提的是，現年15歲天才小歌手鍾采穎特別感謝胡瓜提攜，原來住南部的她當年因為要參加比賽得常通勤北上，由於花費甚高，讓胡瓜知道實情後感到心疼，還自掏腰包為她支付北上費用，讓鍾采穎相當感激，表示會努力再精進歌藝，如今因胡瓜再首次登上藍寶石大歌廳，讓胡瓜惜才之情由此可見。

