楊千霈霸氣挺麟洋配！　抱不平嗆酸民：多花時間替中華隊加油

記者王靖淳／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋2日以2比1擊敗丹麥組合，今（4）日將對戰中國組合梁偉鏗、王昶挑戰金牌戰。然而，李洋在昨（3）日深夜突然在IG貼出一張酸民的私訊截圖，對方質疑麟洋配只在奧運贏球奪牌，雖然李洋展現高EQ回應，不過內容曝光後仍受到外界討論，就連女星楊千霈都在IG抱不平發聲：「酸民有空要不要多花點時間替中華隊加油？」

▲「麟洋配」收酸民私訊，楊千霈在IG發聲抱不平。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）



楊千霈透露，李洋的父親與她的母親在同家公司任職，兩人既是同事也是球友。她表示，早在多年之前就聽說過這位「努力上進的羽球弟弟」，基於這層關係，所以對李洋有種特別的親切感。楊千霈提到，無論李洋是否奪得奧運金牌，她在幾次接觸的過程中，對方總表現得非常謙虛有禮，在球場上，更是全力以赴，為個人、為團隊、為台灣爭光。

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▲楊千霈在IG限動分享與李洋的對話內容。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

楊千霈感性地表示，榮譽無價，選手們承載著全台民眾的期望，她呼籲酸民應該多花點時間替中華隊加油，而不是在網路上發表負面評論，「儘管從小沒人教導，凡事在沒有任何誘惑下，我都只想爭取最高榮譽，更何況是中華隊的選手們？」表示李洋的努力和精神令人敬佩，也為台灣羽球界增添了不少光彩。

▲李洋在IG限動分享酸民的私訊內容。（圖／翻攝自Instagram／leeyang0812）

事實上，李洋昨（3）日深夜才在IG限動PO出一張網友的私訊截圖，透過對話內容可見到，對方質疑麟洋配巡迴賽都早早出局，只在奧運贏球奪牌，「你們平常巡迴賽都1、2輪就出局了，為什麼就偏偏贏在奧運。有一次台北公開賽你還拿第二名，是丟臉丟到全世界嗎？你是奧運冠軍，來比的都是排名比較後面的，你還拿第二，然後現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的納稅錢嗎？」

▲「麟洋配」今（4）日晚上挑戰金牌戰。（圖／翻攝自Instagram／leeyang0812）

為此，李洋展現高EQ回覆對方：「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利。身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那我就失去我參與這項運動的本質了。」表示自己每次上場都想贏得勝利，因為除了不想讓努力白費之外，更不想讓支持他的人難過。