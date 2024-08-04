五月天開唱「重磅嘉賓」來了！　超大咖歌后嗨喊：我是最幸運的

▲丁噹首次擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天攜著《回到那一天》25週年巡迴演唱會到太原演出，昨（3日）第3場丁噹乘著時光機來到師兄演唱會上，這是丁噹睽違十幾年後再度跟五位師兄同台演出，她感謝師兄的邀請讓她能重回出道的那一天，丁噹一直也是許多歌迷敲碗的嘉賓人選，首次擔任師兄演唱會嘉賓的她，除了合唱彼此備受喜愛的金曲〈猜不透〉、〈突然好想你〉，在歌迷熱情氣氛催化下，臨時加碼清唱一段合作曲〈花火〉。

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▲▼ 丁噹和五月天合體飆唱彼此的金曲。（圖／相信音樂提供）





五月天也佔丁噹音樂路上極具重要地位，在她剛出道時冠佑陪她上節目，她第一次站上小巨蛋時阿信擔任她的嘉賓，怪獸和瑪莎都幫她拍MV、寫歌和製作，怪獸甚至自爆MV拍完後，沒想到底片居然壞了，因此兩人還得重拍，一共拍了兩次，師兄們一路以來大力相挺，丁噹直呼：「我是最幸運的師妹。」她特別選穿優雅率性兼俱的白色褲裝，展現不同於剛出道時青澀的另一面，接著他們演唱傳唱至今且瑪莎也曾參與演出的〈猜不透〉，徹底地「回到那一天」。



3日演唱會來到《回到那一天》第三場，正是星期六的休假日，現場氣氛火熱，歌迷光是在正式演出前的MV播放，歌迷隨著螢幕合唱〈為你寫下這首情歌〉，聲音之大，讓在台後準備上台的五月天相當感動，瑪莎開玩笑地說：「上台前聽到大家的合唱聲音很大聲，跟冠佑覺得今天大家不是好惹的，如果歌唱得不夠多，可能無法結束這場演唱會，我們到演唱會不會讓大家失望！」

怪獸也說以往他都會一一問候每一區歌迷，藉此聽到歌迷尖叫聲，他說：「我聽到你們的歡呼聲好到不行，太熱情了！你們的聲音已穿過我耳機，我們會拿出百分百的力氣唱到最後。」此話一出，再次激起全場熱情尖叫，五月天也實踐承諾，安可演唱〈夜訪吸血鬼〉、〈你不是真正的快樂〉。

