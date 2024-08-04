孫安佐罕見哭了！默默擦淚畫面曝光　感嘆「台灣是個負能量的地方」

記者孟育民／台北報導

狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐話題不斷，4月先在泰國呼食大麻擅闖民宅，後來又在台灣因持瓦斯火槍上街、家中有武器引起外界討論，他上個月現身台北市警局主辦的反毒、反詐「魂燃天乘動漫演唱會」，近日公開幕後花絮，一向熱愛動漫的他，直言看到感動落淚，畫面中他頻頻拭淚，相當真性情。

▲孫安佐看動漫演唱會哭了。（圖／翻攝自IG）

孫安佐近期個性穩定，不再像之前一樣在直播間爆走，日前看完動漫演唱會，他分享內心的感動，直呼當場哭了，經紀人在旁則說現在大家缺乏溫暖，都在為了錢爭吵，希望可以給社會更多的愛。孫安佐表示認同感嘆說：「我就說台灣就是一個負能量爆棚的地方，因為每個人都只想要錢，有些人確實會賺很多錢，但是整體來說你會過得很不開心。」經紀人也勸誡孫安佐要好好愛自己跟愛家人，「不應該用強烈的情緒回覆他們！」孫安佐聽完一陣大笑，心情看起來不錯。

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▲孫安佐分享心情，畫面中還掉淚。（圖／翻攝自IG）

事實上，孫安佐的經紀人重讀教條除了幫孫安佐處理工作事宜，也是孫安佐親子間的橋樑。日前向《ETtoday星光雲》透露孫安佐接下來的工作規劃，「我們目前簡單就是想著重在運動，就是拳賽的進行，我們今年也會有一個秀，那到時候會邀清大家來活動，活動還在籌備，沒意外應該會在8、9月。」而去烏克蘭的事情目前是確定不會在今年，他認為要考慮的細節太多，「對我來說像是一個目標，不是不可能，但現在什麼都沒做，可能孫安佐的個性樂於分享目標，他喜歡把學到的東西去做實踐，他知道要怎麼保護自己，那些頂級裝備就是要錢。」

▲孫安佐經紀人如今成為孫家溝通的橋樑。（圖／經紀人提供）

