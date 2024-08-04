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出道時是絕世美少年！黑田勇樹2度離婚「孩子不是我的」淪無家可歸

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星黑田勇樹自童星出道，有「絕世美少年」的封號，演出校園霸凌日劇《人間失格》、家庭劇《一個屋簷下2》、《第二春之禍》走紅。他28歲時引退幕前，退居幕後，經歷2段婚姻，而與第二任妻子離婚後，現在竟淪落至無家可歸的狀態。

▲▼黑田勇樹二度離婚，現在淪無家可歸。（圖／翻攝自網路）

▲黑田勇樹自童星出道，深邃五官被封絕世美少年。（圖／翻攝自網路）

▲▼黑田勇樹二度離婚，現在淪無家可歸。（圖／翻攝自網路）

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▲黑田勇樹演出日劇《人間失格》走紅。（圖／翻攝自網路）

據日媒《集英社》報導，黑田勇樹2012年與女歌手中村瑠衣結婚，但是隔年便離婚，2020年7月與地下偶像「Nyan7」成員珠居千鶴結婚，兩人育有一子，不料去年（2023）11月透過IG發文「結果不是我的孩子嗎」、「希望他和她幸福」引發外界熱議。他受訪時坦承，當時搬出家與妻子分居，同年年底進入離婚調解程序。

▲▼黑田勇樹二度離婚，現在淪無家可歸。（圖／翻攝自網路）

▲黑田勇樹IG宣布離婚，「希望他與她幸福」。（圖／翻攝自網路）

「我其實不想分手……」。黑檀勇樹向記者表示，自己努力想挽回婚姻，但是女方心意已決。他與妻子相識10年，2020年5月對方說有了孩子想結婚，但是從言行中，他婚前就懷疑孩子不是自己的。既然知道孩子可能不是自己的，為何還要結婚？他說「我對孩子很沒抵抗力。由於我自己的童年時期過得很孤單，我不想讓孩子也體會這種感覺。當然，孩子是否繼承了我的血統是很重要的問題。所以我告訴她『如果結婚的話，希望能做DNA鑑定』。」

然而最終沒有讓孩子做DNA鑑定，一開始是因為疫情，他與妻兒住在娘家，一家三口相處僅2年。他坦言收入與生活不穩定，不符合妻子的期待，自己的收入是靠舞台演出，並自認夫妻間沒有大吵過，但是妻子堅持要離婚，也不要贍養費，最後在沒有DNA鑑定下，答應了妻子離婚。

▲▼黑田勇樹二度離婚，現在淪無家可歸。（圖／翻攝自網路）

▲黑田勇樹收入不穩定，被妻子提出離婚，他透露兩人之間的孩子不是他的。（圖／翻攝自網路）

黑田勇樹現年42歲，自去年11月離開妻子娘家，就一直沒有自己的家，宛如日劇《無家可歸的小孩》，背著裝有冬天衣服的背包，輾轉寄住在親戚、朋友家中。面對網友說「去工作吧」，他表示自己其實靠著寫電影評論賺取收入，也安排了舞台劇的演出工作，終於邁入有錢租屋的階段，然而截至目前為止，他仍借住在東京吉祥寺周邊朋友的家裡。

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