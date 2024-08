記者劉宜庭/綜合報導

昆凌和周杰倫結婚9年,共育有2女1子,一家5口感情幸福甜蜜,夫妻倆對於孩子隱私極為保護、鮮少曬娃,近日難得分享7歲兒子Romeo在家中的逗趣對話,幾乎每一句話都要問媽媽,被問「有任何想問爸爸的嗎?」答案竟是「媽媽在哪裡」,堅持要找媽媽的真實反應萌翻眾人,也讓大票網友笑翻。

▲昆凌難得分享孩子私下對話。(圖/翻攝自昆凌IG)



昆凌不時會透過社群網站分享生活日常,日前難得公開私下與孩子的互動,並形容是在週末發生的搞笑時刻。原來,7歲兒子一連3句話,全部都是在向她提問,包括「媽媽我的襪子在哪裡?」、「媽媽我的外套在哪裡?」和「媽媽廁所在那裡?我想去廁所」。

更讓人哭笑不得的是,當爺爺問「Romeo do you have any questions to ask your Dad?(Romeo,你有什麼問題要問你爸爸嗎?)」結果Romeo直接回答:「爸爸!媽媽在哪裡?」堅持要找媽媽的直白反應,也難怪會讓昆凌形容是「週末的搞笑時刻」。

▲昆凌、周杰倫婚後育有3名兒女,家庭生活幸福快樂。(圖/翻攝自昆凌、周杰倫IG)