沈玉琳女兒「在校被排擠」！高EQ應對：牡羊座不吞委屈 他2育兒術曝

記者潘慧中／綜合報導

沈玉琳2010年與小17歲的芽芽結婚，5年後迎來女兒「妍妍」的誕生，夫妻倆都視孩子為寶貝。最近在節目中聊到校園霸凌時，他坦言女兒曾被同學排擠，但進一步了解孩子的應對方式後，他才稍微鬆了口氣。

▲▼沈玉琳坦言女兒曾被同學排擠。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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沈玉琳在《11點熱吵店》透露，女兒曾有個從一年級到三年級交情都很好的同學，未料這個同學有天不但突然就不跟女兒玩，還跟另一位也是女兒的好友說：「我們一起不要跟她當朋友！」

▲沈玉琳女兒一口氣失去兩個朋友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



沈玉琳女兒雖然一口氣失去兩個朋友，但她並沒有低落太久，「牡羊座就是這樣，不要沒關係！我失去兩個朋友，我再交20個！所以新的公主團隊又建立起來了。」

▲沈玉琳女兒的應對方式很高EQ。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



沈玉琳很慶幸女兒是牡羊座，「絕對不吞下委屈。」關於育兒術，他首先認為「小孩越八卦越好」，這裡所謂的八卦，指的是回家會一五一十分享在學校發生的所有瑣事，「她遇到不開心的也會講。」其次，他也常提醒女兒「如果妳沒有被毀滅，那妳只會更強大」，這也或許是小孩能高EQ應對被排擠的原因之一。

▲沈玉琳分享育兒術。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）