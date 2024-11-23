阿龐首次參加實境節目　落荒而逃喊太困難

記者葉文正／台北報導

公視台語台綜藝實境節目《廣告START》，找來阿龐擔任資深特派員，要協助「問達達」小隊的吳怡霈、視網膜、宇珊完成廣告提案。這次「問達達」小隊與阿龐來到嘉義懸絲偶劇團，劇團團員幾乎是70歲以上的長輩組成，團長黃江正分享當時創立的緣由，是希望長輩藉由操控懸絲偶活動雙手，盡可能延緩老化，並將在地故事用懸絲偶演出方式傳承。

▲阿龐(左起)、視網膜、吳怡霈與宇珊到嘉義推廣懸絲偶。(圖／公視台語台提供)

看完劇團的懸絲偶表演，吳怡霈深感佩服，「阿公阿嬤都80幾歲了，走路慢慢、駝背的樣子，但在表演懸絲偶時，他們的眼神好像有光！」看到劇團的長輩，也讓宇珊想到自己的阿公，「我阿公現在也88歲了，但是已經中風下不了床，如果有一天，我可以看到阿公這樣做，我會很感動。」

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▲宇珊(右)首度吃到阿嬤做的菜。(圖／公視台語台提供)

劇團的阿公阿嬤見到「問達達」小隊，彷彿看到自己的孫子，特地準備一桌菜招待，而整桌豐富的菜餚跟濃厚的人情味，讓宇珊忍不住感動落淚：「我沒有阿嬤也沒有奶奶，所以剛才她們煮飯給我吃，我很高興，希望她們長命百歲，把懸絲偶傳承下去。」

▲阿龐(右)想要落荒而逃。(圖／公視台語台提供)

阿龐、吳怡霈、視網膜與宇珊向長輩拜師學藝，學習操作懸絲偶，團長委託任務，希望「問達達」替懸絲偶技藝發想宣傳方案，用年輕人喜愛的方式，拍出四支風格不同的短影音。其中一個拍攝主題是「視網膜偷生子？」讓大家相當驚訝，視網膜極力撇清是假新聞，卻遭吳怡霈虧是不是被抓包，表情很不自然，宇珊也火上加油，「你看他的嘴在抖！現在流行這樣，有跟上流行喔。」讓視網膜百口莫辯：「我真的沒有！」一旁的阿龐默默附和：「你真夭壽，沒幫忙帶孩子！」有趣對話，逗得現場笑聲不斷。

除了拍攝短影音，這次「問達達」最終任務，為劇團寫10分鐘的新劇本、設計新布景並公開演出。平時熱愛看經典八點檔的視網膜，私下練就連珠砲般的「開罵才藝」，也將這項特殊技能發揮在劇本台詞中，流利的即興罵人台詞，讓吳怡霈跟宇珊嘖嘖稱奇，「你怎麼會有這麼多罵人的話？你平常罵誰？」視網膜開玩笑地說：「罵我經紀人！」

「問達達」小隊在限時時間內，需要討論新劇本及排演，甚至還要走上街頭，宣傳公演時間，想盡辦法吸引民眾對懸絲偶的興趣。對他們來說，是非常大的挑戰，這也讓第一次錄影的阿龐想落荒而逃：「真的太困難了。」吳怡霈也認為這次的任務最困難，「大家練不到半天就要演出。」究竟最後的公演是不是能如期呈現，還是有更多突發狀況等著他們？更多精彩內容都在11月23日晚上9點第14頻道公視台語台《廣告START》。