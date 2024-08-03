林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

記者葉文正／台北報導

藝人林莎今天為寫真書《3分鐘熱度》舉行簽書會，回饋廣大的粉絲們，這次她寫真書內有全裸特寫，也是她拍寫真以來最大尺度，而她現在手頭有3個節目，收入大增，也因此要幫爸爸買電動車當生日禮物。

▲林莎寫真尺度大開。（圖／尖端出版提供）

林莎說她最近瘋狂出外景，剛好都在南部錄影，「太陽很厲害，體重也有飆升，我胃口很好都會吃別人的便當，上次有節目突然拿出體重計，要搭直升機，結果後來沒飛，但體重量出來是很恐怖的數字。」

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▲林莎今天舉行簽書會。（圖／讀者提供）

她也透露，寫真是去年拍的，到沖繩取景，「因為去過很多次，海跟風景超適合拍寫真，想去海外拍，第一次海外拍，封面在秘密海灘，走下去時路很難走，走岩石路差點割傷，這次呈現不一樣的感覺，還全裸在湯屋呈現，這是私人租的民宿，不用清場沒有外人。」

▲林莎說想送電動車給爸爸。（圖／讀者提供）

她形容拍攝過程就像出去玩，大家在國外想吃東西，「結果他們去放飯，去吃當地美食，午晚餐我都沒吃，怕胖，當時只有42公斤，骨頭太明顯，瘦下來是因不想修圖，腰身就有出來，但攝影師是男生，所以有保護措施，但戶外有被圍觀，穿上浴衣也有很多人認出我來。」

她也哀怨說沒有豔遇，畢竟身邊太多人，且很辛苦，超早就起床，為了血拚多留兩天去玩，晚上也不會出去，就是中午下午玩玩。

之前的搭檔李易在社群平台形容自己是失業藝人，林莎說：「看到他限動，但我自己焦頭爛額，忙到沒注意到，聽說之前有人亂傳我跟他，但我跟李易絕對不可能，很明顯不可能，讓大家誤會就很不好意思。」

她也說前天有回高雄老家，最近都在台南工作，回高雄爸爸都會接送，父親節也有包紅包給他，今年想送他一台車，買電動車送爸爸，畢竟他載我很累。