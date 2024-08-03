一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

記者田暐瑋／綜合報導

台灣羽球一姐戴資穎今年抱傷上陣本屆巴黎奧運，在7月31日的比賽不敵好友依瑟儂，止步女單8強，當場淚灑球場，更說出「以後大家就會忘記我了」惹鼻酸。女星丁寧致敬戴資穎，卻脫口「不會啦，廣告這麼多。」引發爭議，遭解讀帶有諷刺意味，對此，她也立刻出面道歉：「全國小戴的球迷對不起！」

▲巴黎奧運戴資穎因傷落敗。（圖／中華奧會提供）

丁寧日前在戴資穎相關報導的留言下，對「以後大家就會忘記我了」這句話回應：「不會啦，廣告這麼多。」引發抨擊，她1日緊急發表道歉聲明，對無意中的言論造成誤解，向戴資穎和所有球迷表達歉意，解釋是因為看到戴資穎每次都向全場雙手合十表達謝意的真誠態度，覺得非常感動，「如此懂得感謝與謙虛的人，難怪會成功。台灣人不可能忘記她的。」

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對於聽到戴資穎這句話的想法，丁寧坦言自己過去也備受得獎壓力，但戴資穎明知受傷，卻為了大家的期待和愛堅持出賽，「因為這個愛，她願意去面對她會輸，也不願意用逃避來假裝贏。」也坦言在戴資穎輸的那一霎那，雖然覺得難過遺憾，但下1秒鐘鬆了口氣：「妳真的可以好好休息了。」

▲台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）



丁寧感謝戴資穎幾十年來為台灣體壇的付出，「我們真的很難忘記妳也不會忘記妳，更別說我們一樣會在很多廣告看到妳，讓我們懷念想起那個在球場上的小戴。妳沒有辜負任何人，也沒有辜負妳自己。也請妳帶著同樣的心情進入的下一個人生，我們相信一樣的美好。因為你是小戴。」

▲丁寧道歉戴資穎。（圖／翻攝自臉書／丁寧）



丁寧臉書全文：

寧願面對輸，也不要用逃避來假裝贏。

我這輩子沒有拿到什麼獎，我在學校唯一的獎狀，是小六參加話劇表演後，我去問老師說：「可以給我一張獎狀嗎？」所拿到的。

得了金馬獎之後連續兩年都有入圍，我沒有想過的戲也入圍了，也不過是這兩年，我開始感覺到我的心態不一樣。

我把每一個我參與的戲都把它當成入圍的門票，我都百分之百投入，或者說是用力過度，在一次頒發入圍名單又沒有我時，我整個情緒低瀰到我自己嚇一跳。

我才發現勝負對我來說已經造成相當大的壓力，而這個壓力甚至已經到達影響我對表演的表達方式與敬愛。

而這壓力只有來自我一個人而已，就這麼恐怖。

這就是我為什麼這麼敬愛運動員的原因。我覺得運動員是很不可思議的人類，他們要面對壓力應該是我的千萬倍吧。

來自對自己的期許、家人、隊友，國家人民，還有對手優異的表現，自己的體能身體狀況，特別是如果你輸過這個對手，知道他有多強，要面對這個陰影更是難上加難。

（我以前在打壘球的時，曾經被投手丟過觸身球，之後我一站上打擊區，腳就很自然地會發抖。）

上場，就是一番兩瞪眼，輸贏就在幾秒間，這種高壓…..更別說身上有傷了。

我相信 戴資穎/ Tai Tzu Ying 非常清楚她眼前的這條路有多困難，她身上的傷會在關鍵時刻對他造成多大的影響，她都知道都懂，但她還是選擇跟這個恐懼面對面。

因為她是小戴。

她大可說他受傷沒有辦法比賽，大家一定會體諒她的，畢竟她也為台灣打遍全球了，但是她依然扛起大家對他的期待，她像薛西佛斯不斷扛上巨石，不一樣的是，她心裡很明白她為什麼而戰。

她擁抱大家對她的期待，她也深愛這個愛。

因為這個愛，她願意去面對她會輸，也不願意用逃避來假裝贏。

因為她是小戴。

當她說：「大家很快就會忘記我。」

唉，真是個孩子，我心想怎麼可能，在全世界的羽球場，永遠會有人記得妳這樣子一位，比賽完會雙手合十的向觀眾表達感謝，像是說「謝謝你們來看我打球喔，今天表現得不夠好，謝謝，謝謝，下次我會更好。」

說句真心話，當我知道他輸的那一霎那，覺得難過遺憾，但下1秒鐘，我就覺得，妳真的可以好好休息了。

為了羽球為了球迷為了國家也奉獻了30年的生命，沒有什麼玩樂，沒有旅行，人生都是練習與不斷比賽，比賽完無論輸贏再繼續練習，因為還有下一場比賽。

我覺得妳已經將一位優秀運動員的表現來到極致，真的可以放下了。

真的可以好好吃頓飯好好睡個覺逛逛街看看巴黎這一個美麗的城市，這些都是你以前應該有，但是你沒有去享受過的。

去吧，好好享受你的人生。

我們真的很難忘記妳也不會忘記妳，更別說我們一樣會在很多廣告看到妳，讓我們懷念想起那個在球場上的小戴。

那個笑容。

天真無邪，就像你愛上的羽球一樣。

「可以讓台灣被看見，是一件很美好的事。」妳說。

妳沒有辜負任何人，也沒有辜負妳自己。

也請妳帶著同樣的心情進入的下一個人生，我們相信一樣的美好。

因為你是小戴。

好啦，我只是把為什麼我會說「不會啦，她廣告那麼多。」真正的心情寫下來。

吼，搞得我手心都冒汗了。

無論輸贏，打的都是一場好仗。

中華隊，謝謝你們，有機會讓台灣被看見的你們，謝謝。

#謝謝中華隊

#因為她是小戴

#廣告多表示人氣旺

#寧願面對輸也不願逃避來假裝贏