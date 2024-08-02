阿滴合體正妹攝影師！激像「放閃情侶照」　整排粉絲嚇到：以為官宣

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber阿滴近來飛到各國拍攝影片，前陣子首度前往非洲，前進大草原看野生動物，近來更新了一系列非洲影片，在當地他與正在環遊非洲的攝影師Gigi合體拍片，1日他曬出與對方的合照，乍看之下如同情侶合照，讓許多還沒看內文的粉絲嚇到，直呼「以為官宣！」

▲阿滴近日正在更新非洲系列影片。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

阿滴1日在Instagram曬出與Gigi在電梯裡的合照，內文闡述與對方相處的觀察，透露Gigi已經兩年沒回台灣「深入聊才發現她的根本思維跟一般人實在差太多了」，提到Gigi在接受他人幫助時不會害臊，他很喜歡這種直來直往，再來是Gigi總是勇於「捍衛權益」，他自己不喜歡起衝突，但發現Gigi只要遇到認為對、不公平的事就會大聲說，也不怕辯論、交換意見，最後便是「不避諱與別人（肢體）接觸」，透露Gigi解釋這是在非洲才改的習慣，是為了保護自己。

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▲阿滴與Gigi在非洲合作拍片。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

阿滴曬出與Gigi合照，許多粉絲還沒看內文時被嚇到，急著留言「乍看之下以為是官宣」、「乾！差點嚇死！」、「一打開IG以為是官宣」、「以為有大愛心」、「男女朋友才會這樣拍吧！」、「差點要恭賀新婚」，也有人稱讚Gigi一個人勇闖非洲的旅程「真的好勇敢好棒」。

▲Gigi是一名攝影師，目前正在環遊世界。（圖／翻攝Instagram／gigichanngg）