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林襄曬憔悴病照竟被酸「素顏鼻子像人工」　釣出本人高EQ回覆！

記者劉宛欣／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄2024年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，人氣持續攀升的她，私下也常透過社群與粉絲互動，31日她突然曬出一張躺在床上病懨懨的照片，透露自己膀胱炎發作，沒想到已經狀態不佳，仍是有酸民趁機攻擊她的外貌，但她不以為意，高EQ給出回覆。

▲林襄回覆酸民留言。（圖／翻攝自林襄Threads）

▲林襄膀胱炎發作，曬出躺在床上休息的照片。（圖／翻攝自林襄Threads、Instagram）

林襄31日在Threads帳號上發文，寫下：「膀胱炎發作，這幾天當床上馬鈴薯。」照片中可以看到她素顏，頭上戴著小熊耳朵的髮帶，臉色看起來明顯比平時憔悴一些，眼神沒有望向鏡頭，十分無力地對鏡頭比出了YA的手勢，許多粉絲湧入留言，叮囑她多喝水、多上廁所，祝福她可以早日康復，恢復有活力的樣子。

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▲林襄回覆酸民留言。（圖／翻攝自林襄Threads）

▲林襄回覆酸民留言。（圖／翻攝自林襄Threads）

林襄雖然生命，但仍有酸民藉機批評，在底下留言「素顏鼻子看起來太人工了」，沒想到竟釣出林襄親自回覆寫下「化起妝來比較沒有嗎」，還附上了好幾個瞇眼大笑的表情符號，有粉絲心疼，在留言串替她回擊「你管很多欸，你大頭貼連鼻子都沒有」、「看不順眼就不要追蹤就好，愛看又愛嫌」、「你自己長怎樣貼出來看看啊」。

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