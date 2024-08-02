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Hani爆9月婚禮「決定延後」！　未婚夫梁在雄捲醫死人風波…公司曖昧回應

記者張筱涵／綜合報導

韓星Hani於6月1日宣布結婚喜訊，但近日因醫師未婚夫梁在雄遭控「醫死人裝沒事」受到牽連，Instagram最新貼文停在7月11日，且能看見每天都有新的罵聲留言湧入，而今（8月2日）他們被傳將會延後婚禮日期。

外送稿用 ▲▼hani 梁在雄。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh、jw0601）

▲Hani和梁在雄原本預計9月舉行結婚典禮，目前成未知數。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh、jw0601）

據韓媒《OSEN》報導，Hani和梁在雄原定於9月舉行婚禮，但因近期的家屬控訴事件，已經決定延後典禮時間。Hani所屬經紀公司SUBLIME僅回「（關於Hani婚禮延期相關）難以確認」，沒有承認也沒有否認的曖昧回答，再加上婚禮僅剩下1個多月就要舉行，引起外界高度關注。

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梁世雄這次的事件主因為，一名30多歲女性患者因治療減肥藥成癮住院，但在抱怨腹痛後未得到及時治療，最終不幸去世。從公開的監視器畫面可見，該名病患在離世前一天就有表達腹痛，但一直都並沒有被理會，反而在離世當天先被護理師綁在床上，後續出現呼吸急促、流鼻血等症狀，這時候才被鬆綁，但仍沒人有任何處置，最終陷入昏厥後離世。

遺屬要求驗屍發現死因為假性腸阻塞，對醫院提出違反醫療法等訴訟，警方也已經介入調查，事情狂燒1天後，梁在雄出面致歉並表示會承擔法律責任。遺屬則反控梁在雄是因為事情鬧大才道歉，認為他缺乏真誠，只是在媒體報導後進行的公關行動，這進一步加劇了輿論的批評。

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