錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

記者葉文正／台北報導



台視自製實境遊戲節目《全員請上車》邀請到趙正平、芳芸一同上節目玩遊戲，並找來徐凱希擔任代班關主，節目再度回到百貨裡闖關，要比拼大家對商品的熟悉程度。

▲趙正平外型遭指點，忍不住爆粗口。（圖／台視提供）

開錄沒多久趙正平就嚴厲教訓徐凱希主持節奏亂，前面話沒講完就急著介紹遊戲規則，徐凱希也大膽回嘴：「你就一直搶話啊」，瞬間讓趙正平愣在原地，張立東則在一旁補槍：「趙哥，她的節目現在比你多！」讓趙正平丟下手上道具無言以對。

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▲趙正平說完全聽不懂。（圖／台視提供）

而久違未上節目的趙正平外型也備受關注，哈孝遠先是討論起趙正平的眼線跟平常見到時有些不同，王少偉馬上開玩笑說是因為臉變大了導致眼線變淡，張立東則總結：「就是雙眼皮鬆了啦！」，面對大家不間斷的攻擊，趙正平強力隱忍，直到最後鯰魚哥直言：「我第一次看到青蛙有鰓」，才讓趙正平爆粗口一腳飛踢鯰魚哥，甚至追出鏡頭外，互相鬥嘴場面相當歡樂。

▲徐凱希是代班關主。（圖／台視提供）

其中一關遊戲需要彼此合作，聽完隊友的描述後在美食街尋找正確的料理，芳芸與趙正平抽籤成為搭檔，這讓芳芸產生不少壓力，賽前緊張表示：「我覺得我會被罵」，眾人則正向給足信心，芳芸在時間壓力下擠出幾個關鍵字，不過趙正平聽完後毫無頭緒表示：「就這樣？都不知道在講什麼」讓芳芸相當懊惱。