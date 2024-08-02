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電商女王安晨妤離婚3年　「美國曬小鮮肉合照」身份曝光

記者蔡琛儀／台北報導

電商女王安晨妤近期在美國旅居一個多月，離婚3年多的她，在臉書分享與小鮮肉親暱合照，原來是她的寶貝兒子，她一肩扛起小孩的教養責任，她坦言很捨不得把兒子送出國讀書，但她發現兒子越來越有主見與想法，安晨妤說，以前都會幫兒子安排家教，「沒想到有天他跟我說，他不想補習了，自己跑去玩社團，沒想到他現在不僅羽球打到校隊，對高爾夫、網球、拳擊都很喜歡也學得特別快，在藝術和運動中找到自己的樂趣。」

▲▼安晨妤和兒子。（圖／翻攝安晨妤臉書）

▲安晨妤和兒子。（圖／翻攝安晨妤臉書）

提到兒子，安晨妤滿是驕傲與自信，安晨妤分享：「捍衛一雙兒女的幸福，多苦多累都值得。」每次看到大S的新聞自己也心有戚戚焉，但看到兒子品行非常好，現在很熱衷手指滑板與劍玉，還有劍玉廠商要贊助他，就覺得非常欣慰；而她這回在美國特地安排了兒子去「打工」，安晨妤認為即早進入職場體驗應對進退也知道賺錢的辛苦，不要做伸手牌，自食其力去買自己想要買的東西，才會珍惜。

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安晨妤也分享這次在美國和兒子一起體驗了無人駕駛計程車、一起去看了大聯盟道奇的比賽、拜訪植物博物館看到了10年才盛開24小時的花，安晨妤說：「行萬里路真的勝過讀萬卷書，在台灣忙於工作，跟孩子相處的時間就相對少很多，這回跟兒子24小時膩在一起，讓親子關係更好。

▲▼安晨妤和兒子。（圖／翻攝安晨妤臉書）

▲安晨妤談到兒子滿是驕傲。（圖／翻攝安晨妤臉書）

擁有生意頭腦與敏銳商業嗅覺的安晨妤，這次除了陪兒子到學校註冊也看到許多投資機會，她透露看好幾項充滿商機的事業，像是手搖飲料店就非常受外國人歡迎，她也計畫布局美國市場，伴隨著陪小孩到美國讀書，盼將事業版圖一起拓展到美國。

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