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資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

記者葉文正／台北報導


曾歷任各新聞台特派，也同時擁有主持身分的的資深媒體人范琪斐，今天在臉書宣布跟墨西哥裔老公蘿蔔頭離婚，原因竟然是：「我老公說跟我生活很不快樂。」而她說原本要去慶祝20周年結婚紀念，如今也破局。

▲范琪斐與蘿蔔頭已在七月底離婚。（圖／翻攝范琪斐臉書）

▲范琪斐與蘿蔔頭已在七月底離婚。（圖／翻攝范琪斐臉書）

范琪斐說：「再兩個月，我跟蘿蔔頭就要結婚二十周年，我早幾個月時還想，應該要想個地方去小旅行慶祝一下。但人世間的事，真的很難預料，在 7/31，我們協議分手了。」

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▲范琪斐台上暴走。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲范琪斐曾透露跟老公分房睡。（圖／翻攝范琪斐臉書）
范琪斐雖然錯愕，但她處理事情很明快，並表示：「事情發生的很快。知道我跟蘿蔔頭互動的人，會知道我們一直有協商的習慣。第一輪談不成，第二輪再談，現在老了，很少有事會晉升到第三輪。」


但讓范琪斐難受的是，這一次基本上，7/11 第一輪就破局了。7/31 再談，就定調了，我們離婚吧！接下來，只是處理細節而已。她也提到原因：「其實蠻簡單，他說，他跟我生活很不快樂。這是他的version。」

但她也直白說：「我的version，近因的確是第三者，但遠因是我們兩個人對老年生活的想像不一樣。我的想像是兩個人，在鄉下，買個房子，讀書種菜。他的想像，是可以回到 18 歲，跳舞到天亮。他跟我說，你現在越變越保守了。」

范琪斐說，是不是越保守，我不知道，但我知道，我再liberal，也沒辦法跟一個明明愛著別人的人維持婚姻關係。二十年的婚姻，我只想了二十天便做了決定。我常常說，婚姻就像一棵樹，去年豐收，不等於今年也豐收。我們這棵樹，是病了很久，我不知道，又或是急病天災，總之，就是死了。


范琪斐描述分手時的情況，「走的時候，他跟我說，I love you。我說，I love you，too。我給他一個 hug，兩個人都哭了。「我給他的最後一句話是，好好照顧自己，I wish you a happy life。」

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范琪斐, 蘿蔔頭

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