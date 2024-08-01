曾敬驊為《火宅之犬》練習搬金紙　范少勳、丁寧做田調育幼院蹲點 

記者蕭采薇／台北報導

議題電影《火宅之犬》是職人劇《火神的眼淚》編導蔡銀娟最新作品。1日在南投的陳綢兒少家園舉行開鏡儀式，正式宣布卡司由范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧主演，並網羅林暉閔、李夢苡樺、陳俞諺、蘇韋華、睦媄等眾多優秀年輕演員一同演出。

▲電影《火宅之犬》在南投的陳綢兒少家園舉行開鏡儀式。（圖／冬候鳥電影提供）

蔡銀娟導演透露從2017年就開始了電影《火宅之犬》的訪談和田野調查，這是一個關於安置機構（育幼院）裡的社工及孩子們的故事，田調訪談對象涵蓋台灣北中南及東部的相關人員，包含社工、替代役男、機構主管等，也有訪問長期追蹤報導相關議題的記者。

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導演回憶「忙碌了一年多，因為一直申請不到任何補助與資金，再加上當時另外一個故事《火神的眼淚》入選了公視的劇本孵育計畫，所以決定暫停《火宅之犬》先去進行公視影集的劇本創作及拍攝，等到2021年《火神的眼淚》全劇播完，我還是很掛念《火宅之犬》這個題材，便繼續努力開發這個故事，包含訪談更多社工與生活輔導員、去不同的機構蹲點住宿、甚至跟小家的生活輔導員一起住，親身體驗他們忙碌的工作與生活。」

▲丁寧參演揭開育幼院及社工困境及社福制度議題。（圖／冬候鳥電影提供）



沒想到原訂的開鏡儀式碰到強颱導致改期，導演蔡銀娟無奈表示：「數年前我在拍攝火神的眼淚時遇到了新冠肺炎疫情爆發，2024年的現在，我在拍攝火宅之犬時，遇到了強颱來襲，不知下次拍片時還會遇到什麼？」

她更開玩笑說「以後各劇組要拍片時，歡迎來跟我打聽我的影片拍攝期，以便大家避開，因為那段期間很可能會遇到天災。」監製李志薔也表示，《火宅之犬》所觸及的議題廣泛，也不是眾人所想的，跟火或跟消防員有關的電影，其實是在想與大家一起找尋「惡為何會循環不斷?善又該如何介入這個循環?」

▲曾敬驊特地去曬黑，還學習噴灑農藥、金紙工廠練習搬運金紙。（圖／冬候鳥電影提供）

對於即將拍攝《火宅之犬》並詮釋社工角色，范少勳興奮表示「很期待可以跟銀娟導演合作，自己看完《火神的眼淚》像是變成粉絲一樣，這次不同議題的劇本，也讓自己進到不同的領域去觀摩和學習，銀娟導演細膩的呈現了在不同崗位上每個人的處境，很希望也可以讓更多人了解在這個故事裡的每一個角色。」

有過兩次合作的丁寧感嘆「我可以完全感受到導演用她的創作來讓我們連結社會上必須被關心的人事物。透過影像、透過很多情緒，我們才會有一點感同身受，才能有真正的理解與接受。劇本相當令人動容，甚至有些部分我是看幾遍哭幾遍，因為自己也非常關心社工以及安置機構，有機會演出丁主任這個角色，很榮幸，但也誠惶誠恐。」

▲范少勳做田調赴南投陳綢兒少家園蹲點。（圖／冬候鳥電影提供）

丁寧也透露自己跟范少勳是片場最吵的。「跟少勳很有話說，我們就是劇組最吵的兩個人，和敬驊是第一次合作，好像也是第一次碰面，蠻緊張的，面對活性這麼大的演員，真的得要全神貫注，總之我會努力的。」

▲《火神的眼淚》導演蔡銀娟最新力作電影《火宅之犬》 ，探討兒少安置及犯罪議題。（圖／冬候鳥電影提供）



曾敬驊為了拍攝電影，不但特地去曬黑，還特地到農田學習噴灑農藥、金紙工廠練習搬運金紙。他談及接演電影《火宅之犬》的家園少年Yang角色表示，「因為去年我參與實境節目接觸到了矯正學校的非行少年以及社工們，認為他們的經歷與未來是我們需要花更多心思去理解的，當我第一次看到劇本時，裡面的角色們也從我的記憶裏找到了一些想法。」

曾敬驊也透露自己在籌備期先看了兩部短片，「從紀錄片中去尋找少年的細節、個性，再去金紙工廠了解員工們的工作內容，以及下水稻田體驗灑農藥、操作機器，感受農工們頂著烈焰太陽辛苦噴灑，這些觀影和實作更能幫助我理解我這次演出的角色，非常期待接下來成為這個角色的一切，這次團隊中的演員、導演幾乎都是第一次合作，很開心可以跟大家一起努力激盪出更多不一樣的火花，全力以赴！。」電影《火宅之犬》已於近期開拍，預計將於2025年上映。