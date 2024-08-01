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短今勤做醫美遭嫌老「有點難過」！　公開截圖曝無奈：臉就長這樣

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）因甜美外型圈粉不少人，更成為許多球迷心中的啦啦隊女神，平時她會在社群記錄生活，今（1）日發文分享自己在保養方面所做的努力及心得，同時也透露，面對外界對她容貌的負評，依然感到有些難過。

▲短今發文透露被嫌老。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今在貼文中提到：「我已經很努力在保養了，電波、音波有很認真打，臉就是長這樣⋯。」表達對自身外貌的坦誠以及無奈，因為儘管她已努力保持最佳狀態，但外界的負面評論仍對她造成了一定的影響。短今進一步提到，當她一直聽到有人說她「很老」時，她心中都感到有些難過，同時也在文中附上一張網友的評論截圖。

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▲短今發文透露被嫌老。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今發文透露被嫌老。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

透過短今分享的照片可見到，有名網友在IG限動轉發她的貼文，對方在文中透露，父親常調侃短今「很老」，這讓她不禁笑回：「至少沒有比你老。」該網友強調，無論如何，她依然認為短今很漂亮，同時也稱讚她錄影當天的穿著很像公主。為此，短今轉發對方的截圖後幽默表示：「爸爸身分證先拿出來看一下。」貼文曝光後，立即掀起討論，不少人紛紛留言安慰她，「不用在意酸民的話」、「老沒關係，漂亮就好」、「沒有那回事，還是很漂亮」。

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短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀

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