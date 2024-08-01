藍心湄突襲提問「相信年輕妹妹真的愛你？」　胡瓜被重提緋聞傻眼

記者張筱涵／綜合報導

資深主持人胡瓜年初頻頻被指獨寵啦啦隊成員熊霓，他和丁柔安也多次澄清。在最新一集的YouTube節目《下面一位》中，邀請到老友藍心湄和林美秀，胡瓜就被直接問到「你真的相信有年輕妹妹是真的愛你嗎」，讓他瞬間驚慌又傻眼。

▲藍心湄超直白提問。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）



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在最新一集《下面一位》中，胡瓜被藍心湄和林美秀關心二婚後過得如何，稱讚妻子丁柔安很好，也讓自己開始懂得存錢外，他認為男人大概約40歲開始成熟，說到這裡突然被藍心湄問「可是你喜歡幼齒的，你真的相信真的就是有年輕妹妹真的愛你嗎？」

對於突如其來的辛辣問題，胡瓜也沒有慌，馬上回應「不會，不相信」。藍心湄聽了以後便表示放心：「我超難過，我看那新聞我超難過欸，你再怎麼樣也要先選我，怎麼會去選啦啦隊呢？你有病。」這讓胡瓜十分無言。

▲胡瓜被藍心湄問到滿是無奈。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）



林美秀在旁邊也沒有閒著，連續苦口婆心勸他小心被騙錢，藍心湄又接一句「他有的是錢啊，妳管他」，這讓胡瓜忍不住拿起扇子狂搧才能降降火氣。這3人之間的互動讓觀眾看得哈哈大笑，「談話太好笑了～喜歡心湄跟美秀」、「一直虧啦啦隊，笑死，哈哈哈哈哈」、「瓜哥在旁邊手足無措太好笑了哈哈哈」。