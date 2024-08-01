薔薔德國獨旅「答應外國友人同宿」！　睡一半被壓床嚇壞：我不是隨便的女生

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》近日邀請到黃喬歆、薔薔、柯朋宇、范乙霏大聊「獨旅」的荒謬事！小S笑說，自己沒辦法獨自旅遊：「因為我需要別人伺候我，比如說我很害怕辦一些手續或是瑣碎的事情；如果能夠獨旅，我只希望發生搭訕和豔遇！」此話一出笑翻全場。

▲小S表示沒辦法獨旅。（圖／東森綜合台提供）

其中薔薔分享去德國獨旅時，民宿房東竟是一位「情慾按摩師兼攝影師」，不僅幫她拍了許多性感辣照，甚至還讓她體驗情慾按摩，立刻讓小S羨慕問說：「在德國哪裡！地址給我！」作風向來大膽、愛交朋友的薔薔，也曾遇過超離奇事件；她先是在社群PO出獨旅德國一事，就有一位不熟的男性外國友人回覆可以去找她，薔薔欣然答應並邀請對方到民宿同住，兩人也當然分床睡，沒想到到了半夜，男性友人竟爬上薔薔的床，壓在她身上試圖親吻她的臉頰，嚇得薔薔立刻表示：「我不是隨便的女生！」對方還反問：「難道妳不喜歡性愛嗎？」讓她相當錯愕。

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▲薔薔去德國旅行遇到危險的情況。（圖／東森綜合台提供）

薔薔則好好跟對方表達自己並沒有那個意思，男性友人隨即離開她的床，而受到驚嚇的薔薔，默默從行李箱裡拿出辣椒水握在手上，直到凌晨都沒入睡；該男則以為薔薔睡著便收拾行李離開。事後回想起這件事，薔薔表示：「這次也給我一個經驗，這樣做會給別人那個感覺，但我只是想找個伴，希望找人一起旅遊」話鋒一轉還笑說：「後來認知是我太美的問題！」立刻讓小S大翻白眼！





