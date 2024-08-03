小孟老師／8月3日星座運勢　金牛愛情事業財運3得意

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：尋找工作夢想
感情：擁有美好生活
財運：合作財務專家
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：工作突出表現
感情：打扮性閃迷人
財運：競爭中得財富
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：提供用戶價值
感情：準備驚喜禮物
財運：坦誠溝通理財
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：射手
【土象星座】
工作：相信一切可能
感情：注意自己形象
財運：財務收支平衡
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：事業創造未來
感情：愛情大有所獲
財運：豐厚正財收入
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：愛上這份工作
感情：好情緒好桃花
財運：投資自我判斷
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
【水象星座】
工作：學習了解客戶
感情：注重自身形象
財運：買到折扣商品
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：提升專注目標
感情：桃花旺快行動
財運：前期投資回報
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：得到機密商機
感情：珍惜得到的愛
財運：交給伴侶理財
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：獅子
【火象星座】
工作：富有服務熱忱
感情：細心呵護溫馨
財運：接案兼職賺錢
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：加強提高創新
感情：心心相印愛情
財運：謹慎管理預算
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：處女
工作：深入把握分析
感情：滋潤對方心靈
財運：精算投資成本
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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