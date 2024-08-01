ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

還不到1歲！蘿莉塔當佛系媽「女兒凌晨三點才睡」　老公脫口一句話讓她氣炸

記者孟育民／台北報導

蘿莉塔在螢光幕前總是像根嗆辣的小辣椒，說話總像帶著子彈似的，但一旦說到女兒寶包，馬上散發著滿滿的母性光輝，臉上的笑容都像泡在糖罐裡似的，甜滋滋。《嬰兒與母親》雜誌特別邀請蘿莉塔，首度帶女兒亮相，拍攝8月號封面。以前不喜歡小孩的蘿莉塔，總覺得小寶寶很煩、不可愛，甚至不可能抱小孩。當知道自己懷孕時，感到恐慌的情緒多於喜悅：「我是一點一滴愛上她的！」

▲▼蘿莉塔首度帶女兒亮相拍雜誌。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲▼蘿莉塔首度帶女兒亮相拍雜誌。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲▼蘿莉塔首度帶女兒亮相拍雜誌。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

問起「女兒奴」蘿莉塔的教育原則，蘿莉塔想了想：「我不想要管她太多耶！我會覺得孩子就是該自己做他自己想做的事情，比如：像吃東西，有些長輩或是有媽媽，就會很認真地規定今天這餐奶一定要喝多少、副食品一定要吃多少克，會算得很細，如果孩子沒有達標的話，就會要求孩子一定要喝完、要吃完。可是，我很佛系！我認為你不想喝那就不要喝了，不想吃那就算了。」

▲▼蘿莉塔首度帶女兒亮相拍雜誌。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲蘿莉塔當佛係媽媽，讓小孩快樂長大。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

而蘿莉塔不是說說而已，是真的當起很佛系的媽媽！一般爸媽都會想要小朋友早睡早起，但蘿莉塔認為孩子未來等他從幼稚園開始上學後，幾乎有長達20年得早睡早起，搞不好未來工作也得早睡早起，既然之後人生需要早睡早起的時間那麼多，為什麼現在不讓她快樂地睡到自然醒，「所以，我現在就讓她過著跟我差不多的生活，可能凌晨一兩點、兩三點才睡，她不想睡，我就不硬哄，即使睡到隔天下午一兩點，也讓她睡到自然醒。」

▲▼蘿莉塔首度帶女兒亮相拍雜誌。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲蘿莉塔讓女兒睡到自然醒。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

前陣子，蘿莉塔也因為這件事而跟老公大吵一架。因為小朋友一直哭，老公怎麼好聲好氣地哄，女兒一樣哭不停。沒想到，蘿莉塔一接手，女兒就乖乖地不哭不鬧了。氣得爸爸很生氣地跟寶包說：「我今天陪妳這麼久，然後你都只給媽媽
哄，我以後不要你了！」蘿莉塔一聽，馬上跟老公吵了起來，告誡他以後不能這樣跟女兒說話，「不覺得這樣說話，感覺就是用價值去交換親情嗎？這就是一種情緒勒索！而且如果我們一旦習慣這樣子講話，等孩子有記憶、會記得，我肯定也改不了這樣的說話方式，所以不如從現在開始，我們就不要講這些話！」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

推薦閱讀

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」！全身8處受傷送醫「診斷書曝光」：不忍了

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」！全身8處受傷送醫「診斷書曝光」：不忍了

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲！柯震東淚：讓她知道她多棒

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲！柯震東淚：讓她知道她多棒

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

《地面師》社長秘書是誰？　「挺巨胸趴窗嬌喘」網起底是AV女優

《地面師》社長秘書是誰？　「挺巨胸趴窗嬌喘」網起底是AV女優

快訊／紀卜心道歉了！罵網友文盲「對社會做了不良示範」4點澄清曝光

快訊／紀卜心道歉了！罵網友文盲「對社會做了不良示範」4點澄清曝光

周筠：我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代！　緊擁鼓勵小戴賽後對話

周筠：我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代！　緊擁鼓勵小戴賽後對話

被鳳梨控盜刷「罔腰尪1點反擊」！5張卡給她隨便刷：判罪也要有憑有據

被鳳梨控盜刷「罔腰尪1點反擊」！5張卡給她隨便刷：判罪也要有憑有據

「中國新垣結衣 」比基尼空杯走光！急後製遮點　老司機嗨：見到櫻桃

「中國新垣結衣 」比基尼空杯走光！急後製遮點　老司機嗨：見到櫻桃

PO「戴資穎私訊截圖」被罵有夠愛蹭！伊萊媽吐真相：不希望她被誤會

PO「戴資穎私訊截圖」被罵有夠愛蹭！伊萊媽吐真相：不希望她被誤會

柯震東心疼戴資穎「跟著哭了」　隔空打氣喊：妳是最棒的！

柯震東心疼戴資穎「跟著哭了」　隔空打氣喊：妳是最棒的！

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」！全身8處受傷送醫「診斷書曝光」：不忍了

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲！柯震東淚：讓她知道她多棒

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

《地面師》社長秘書是誰？　「挺巨胸趴窗嬌喘」網起底是AV女優

快訊／紀卜心道歉了！罵網友文盲「對社會做了不良示範」4點澄清曝光

周筠：我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代！　緊擁鼓勵小戴賽後對話

被鳳梨控盜刷「罔腰尪1點反擊」！5張卡給她隨便刷：判罪也要有憑有據

「中國新垣結衣 」比基尼空杯走光！急後製遮點　老司機嗨：見到櫻桃

PO「戴資穎私訊截圖」被罵有夠愛蹭！伊萊媽吐真相：不希望她被誤會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蘿莉塔, 媽媽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面
  2. 還不到1歲！蘿莉塔當佛系媽「女兒凌晨三點才睡」　老公脫口一句話讓她氣炸
  3. 木村拓哉拍戲30年「履歷表」超華麗！開飛機太帥…航空公司求職者破萬
  4. 小姐妳好像那個人！「野生邵雨薇0偽裝」逛藥妝店被捕獲⋯反應超搞笑
  5. 陳零九獲不起訴首發聲！　「以後會更謹慎做每一個決定」
  6. 金鐘獎星光大道主持人出爐！「學長妹＋跨界組」雙搭　楊小黎：很開心
  7. 戴資穎巴黎奧運最一舞「收視率出爐」！　淚灑球場全台121萬人觀看
  8. SJ爭冠灶腳大賽！D＆E巡迴11月登台「台北、高雄都有」E.L.F笑哭了
  9. 徐展元曬合照致謝戴資穎：給我們榮耀與驕傲！　陶晶瑩、詹雅雯齊發聲
  10. 身價10億元女星「激吻前夫照」曝光！　將開課「小三上位＋退位學」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366