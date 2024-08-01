還不到1歲！蘿莉塔當佛系媽「女兒凌晨三點才睡」　老公脫口一句話讓她氣炸

記者孟育民／台北報導

蘿莉塔在螢光幕前總是像根嗆辣的小辣椒，說話總像帶著子彈似的，但一旦說到女兒寶包，馬上散發著滿滿的母性光輝，臉上的笑容都像泡在糖罐裡似的，甜滋滋。《嬰兒與母親》雜誌特別邀請蘿莉塔，首度帶女兒亮相，拍攝8月號封面。以前不喜歡小孩的蘿莉塔，總覺得小寶寶很煩、不可愛，甚至不可能抱小孩。當知道自己懷孕時，感到恐慌的情緒多於喜悅：「我是一點一滴愛上她的！」

▲▼蘿莉塔首度帶女兒亮相拍雜誌。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

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問起「女兒奴」蘿莉塔的教育原則，蘿莉塔想了想：「我不想要管她太多耶！我會覺得孩子就是該自己做他自己想做的事情，比如：像吃東西，有些長輩或是有媽媽，就會很認真地規定今天這餐奶一定要喝多少、副食品一定要吃多少克，會算得很細，如果孩子沒有達標的話，就會要求孩子一定要喝完、要吃完。可是，我很佛系！我認為你不想喝那就不要喝了，不想吃那就算了。」

▲蘿莉塔當佛係媽媽，讓小孩快樂長大。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

而蘿莉塔不是說說而已，是真的當起很佛系的媽媽！一般爸媽都會想要小朋友早睡早起，但蘿莉塔認為孩子未來等他從幼稚園開始上學後，幾乎有長達20年得早睡早起，搞不好未來工作也得早睡早起，既然之後人生需要早睡早起的時間那麼多，為什麼現在不讓她快樂地睡到自然醒，「所以，我現在就讓她過著跟我差不多的生活，可能凌晨一兩點、兩三點才睡，她不想睡，我就不硬哄，即使睡到隔天下午一兩點，也讓她睡到自然醒。」

▲蘿莉塔讓女兒睡到自然醒。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

前陣子，蘿莉塔也因為這件事而跟老公大吵一架。因為小朋友一直哭，老公怎麼好聲好氣地哄，女兒一樣哭不停。沒想到，蘿莉塔一接手，女兒就乖乖地不哭不鬧了。氣得爸爸很生氣地跟寶包說：「我今天陪妳這麼久，然後你都只給媽媽

哄，我以後不要你了！」蘿莉塔一聽，馬上跟老公吵了起來，告誡他以後不能這樣跟女兒說話，「不覺得這樣說話，感覺就是用價值去交換親情嗎？這就是一種情緒勒索！而且如果我們一旦習慣這樣子講話，等孩子有記憶、會記得，我肯定也改不了這樣的說話方式，所以不如從現在開始，我們就不要講這些話！」