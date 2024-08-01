金鐘獎星光大道主持人出爐！「學長妹＋跨界組」雙搭　楊小黎：很開心

記者張筱涵／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮節目類和戲劇類將分別在10月18、19日舉行，今（1日）驚喜宣布星光大道主持人。

▲金鐘獎頒獎典禮節目類和戲劇類的星光大道主持人出爐。（圖／翻攝自FACEBOOK／金鐘獎 Golden Bell Awards）

第59屆金鐘獎頒獎典禮節目類和戲劇類的星光大道主持人今天曝光，節目類星光大道將由黃豪平和木木擔任，戲劇類則由楊小黎和侯彥西攜手。這次首次挑戰星光大道的木木將搭配「金鐘紅毯學長」，會擦出什麼樣的火花也讓人拭目以待；而一向主持都獲得高度肯定的楊小黎這次搭配新搭檔侯彥西，主持人與演員的搭配，她也興奮表示「很開心可以再為大家服務喔」。

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黃豪平2012年在第一屆《超級模王大道》獲得第7名，以擅長模仿蘇打綠主唱青峰、吳宗憲、蔡康永等人著名，近期除了電視節目，也和劉宇珊開始耕耘Podcast市場，這次是他第5次擔任金鐘獎星光大道主持人。

▲黃豪平第五度主持金鐘獎星光大道。（圖／翻攝自FACEBOOK／金鐘獎 Golden Bell Awards）



木木（林葦妮）是劇團出身，積極在戲劇、主持和唱跳各大領域耕耘，曾參演《做工的人》，也參加過選秀節目《菱格世代DD52》，去年更擔任《未來少女》主持人，近來也有主持韓星穗珍的見面會，獲得好評。

▲木木出道4年首次挑戰金鐘獎星光大道主持人。（圖／翻攝自FACEBOOK／金鐘獎 Golden Bell Awards）



楊小黎則是童星出身，不只是名演員也是主持人，還曾推出台語專輯《楊美麗的青春娜卡西》，積極往各向發展，這次是她第三次擔任星光大道主持人，過去主持都展現穩健台風和流利口才，再加上優異的語言能力，可說是觀眾好感度超高的主持人。

▲楊小黎所主持的紅毯都受到好評。（圖／翻攝自FACEBOOK／金鐘獎 Golden Bell Awards）



侯彥西畢業於台灣藝術大學戲劇學系表演組，曾參演多部戲劇、電影和舞台劇，在2011年《那些年，我們一起追的女孩》嶄露頭角，近年在 《正義的算法》、《模仿犯》、《不良執念清除師》和《地獄里長》都帶給觀眾深刻印象，這次將首次挑戰主持。

▲侯彥西首次跨界挑戰主持。（圖／翻攝自FACEBOOK／金鐘獎 Golden Bell Awards）