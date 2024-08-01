徐展元曬合照致謝戴資穎：給我們榮耀與驕傲！　陶晶瑩、詹雅雯齊發聲

記者高語璠／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎忍著嚴重膝蓋傷勢，參加本屆巴黎奧運，可惜的是，在7月31日的賽事中不敵好友依瑟儂，止步女單8強。全台民眾紛紛透過社群給予她鼓勵，包括藝人陶晶瑩、詹雅雯等，其中徐展元曬出兩人昔日合影，寫下「謝謝妳帶給我們的榮耀與驕傲」。

▲台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

知名體育主播徐展元在賽後第一時間，曬出與戴資穎的合影，表示「小戴，辛苦你了！台灣人謝謝妳帶給我們的榮耀與驕傲」，而他的妻子谷懷萱則在貼文底下寫道：「辛苦了，謝謝您」。

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▲徐展元曬出與戴資穎合照。（圖／翻攝自Facebook／徐展元）

陶晶瑩今（1日）更新Threads貼文，轉發戴資穎賽後採訪影片，透露自己昨晚很難入睡，腦中不斷想像戴資穎有多難過，為此有感而發地說：「謝謝小戴！戴資穎加油，我們都想抱抱你」。

▲陶晶瑩發文不捨戴資穎。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

台語歌手詹雅雯透過臉書向戴資穎喊話，表示看了電視彷彿進了戴資穎的偉大舞台，直呼對方是位「了不起的運動家」，並誇讚「你非常棒，善緣滿滿，正向的力量，無止境的努力，你是人生舞台的好榜樣」。

▲詹雅雯誇讚戴資穎是位「了不起的運動家」。（圖／翻攝自Facebook／詹雅雯 Y.W）

其他網友見狀，也開始發表看法，「台灣有妳，真的很驕傲，小戴謝謝妳的付出」、「真的！小戴，您辛苦了，謝謝您帶給大家的一切」、「小戴辛苦了，你的奮戰精神永遠留在球迷心中」、「比賽妳已經拼盡全力了，沒有留下任何遺憾就是對自己最完美的勝利」。