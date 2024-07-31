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蔡阿嘎、二伯宣布「蔡桃貴上學」系列停更！　老粉不捨：好感傷

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）和二伯結婚後，育有「蔡桃貴」和「蔡波能」兩個兒子，也另設副頻道紀錄孩子們的生活，先前曾提過孩子上小學，就會減少他們在鏡頭前露面頻率，如今大兒子蔡桃貴已經從幼兒園畢業，今年即將升上小學，頻道的「桃貴上學趣」系列影片也即將停更，蔡阿嘎還笑稱「以後要拍自己拍」。

▲蔡阿嘎、二伯的大兒子蔡桃貴即將上小學。（圖／翻攝YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

▲蔡阿嘎、二伯的大兒子蔡桃貴即將上小學。（圖／翻攝YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能's Daily）

蔡阿嘎、二伯31日曝光了紀錄蔡桃貴幼兒園畢業典禮的影片，兩人侃侃而談去參加典禮的心情「其實蠻歡樂，就好像去看他表演」，園方相當用心準備，孩子們也表演了KPOP曲目還有YOASOBI的神曲〈IDOL〉，此外，影片中可以看到兩人很注重小朋友們的隱私，除了蔡桃貴以外的人都被打上了厚厚的馬賽克。

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▲蔡阿嘎、二伯的大兒子蔡桃貴即將上小學。（圖／翻攝YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

▲蔡桃貴幼兒園的畢業典禮已經在6月結束。（圖／翻攝YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能's Daily）

面對蔡桃貴即將上小學，二伯坦言「我覺得擔心比較多，擔心接下來新的環境跟新的同學，畢竟他是個I人（內向型人格）」，並提到蔡桃貴最近開始有焦慮狀況、會咬手，二伯對此也表示「（蔡桃貴的年紀是）最討厭換班的時期，認識新環境、新同學對I人來說超煩的」，最後也透露系列最後一集將會是記錄蔡桃貴正式上小學的內容，10集結束上學趣的單元。

看著蔡桃貴長大的網友們也紛紛感嘆「突然好感傷」、「從貴貴出生看著他的影片，一轉眼貴貴貴要讀小學了」、「看咱們的貴哥成長，真心覺得時間過得很快，但貴貴還是一樣古錐」。

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