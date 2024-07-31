小吳低調返鄉找爸媽！　「IG打卡2地點」洩行蹤

記者王靖淳／綜合報導

網紅見習網美小吳與好友紀卜心經營的「十盛」，最近被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，儘管兩人已經共同發出道歉聲明，但仍難平息外界怒火。然而，小吳昨（30）日在YouTube頻道上傳新片，表示這是他的初衷，同時也坦言，自己想回家，稍早更在IG限動低調打卡，悄悄返回家鄉嘉義找爸媽。

▲小吳最近負面爭議不斷。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

透過小吳在IG限動分享的打卡照可見到，背景是一家位於嘉義市的傳統早餐店，可以看到廚房的工作區域，上面擺放著各種食材以及烹飪用具。畫面左邊是一個多層的蒸籠架，可見店家可能有提供包子或饅頭等蒸點，右邊是一個油炸區，能看到一籃剛炸好的油條。為此，小吳在照片中沒有加上文字描述，只是簡單標記了地標「嘉義市」，透露自己人已回到家鄉。

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▲小吳在IG限動打卡。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

事實上，小吳昨（30）日才在YouTube頻道上傳新影片「富國島受苦之旅」，他在IG限動發文透露，這部影片是兩個月前的企劃，是由粉絲一起投票出最想看的影片。小吳表示，過程很艱辛又搞笑，是他近期非常喜歡的一支影片，同時也表示，帶給大家歡樂一直都是他的初衷。

▲小吳在IG限動抒發心情。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

面對近期所遭遇的風波，小吳表示，媽媽有默默發一篇文鼓勵他，而他在看完之後哭得淅瀝嘩啦，甚至萌生想要回家的念頭，「我只想回家，我明天就要回家。」不只如此，社區裡即將離職的管理員也買禮物送他，為此，小吳感動表示：「希望未來你們都過得很好，也謝謝你們的加油。」