藍波愛愛「門沒鎖好」！　女兒撞見大喊：阿嬤～爸爸媽媽沒穿衣服

記者劉宜庭／綜合報導

藍波是知名舞蹈名師，近日上節目分享家庭趣事，自爆與老婆行房時，曾不小心被兩個女兒撞見，其中小女兒還大喊「阿嬤～爸爸媽媽沒有穿衣服！」讓他十分尷尬。

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▲藍波上節目分享尷尬狀況。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



在節目《11點熱吵店》中，藍波分享曾經發生過的尷尬糗事，當時兩個女兒年紀都還很小，夫妻倆好不容易找到獨處的機會，盼到孩子敢自己睡自己的房間，2人開心極了，他心想：「哇，這一天終於來到了！」

當天，藍波把小孩送進房間入寢，便和太太開心行房：「運動到一半的時候，這時候就聽到門打開了，我嚇死了，然後兩個女兒跑進來說『打雷，我會怕怕』。」他接著還原當時狀況，「我小女兒不知道跟阿嬤學了什麼，說『夭壽喔！怎麼都沒有穿衣服？』」

更尷尬地是，小女兒接著開始往外走，邊走邊喊：「阿嬤～爸爸媽媽沒有穿衣服！他們都不怕冷，還叫我們一定要圍肚兜兜，他們都沒有穿衣服！」讓藍波夫妻倆尷尬不已。

▲藍波行房被女兒撞見。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



經過如此慘痛經驗後，藍波也不忘呼籲：「大家一定要記得，鎖門要再三確定。」被問當天是否忘了鎖門？他表示雖然當時有鎖門，但沒鎖好，「就可能我有鎖，但是它沒有壓到底。」

▲藍波與女兒潔潔常一起上節目。（圖／翻攝自Facebook／藍波老師）