ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

藍波愛愛「門沒鎖好」！　女兒撞見大喊：阿嬤～爸爸媽媽沒穿衣服

記者劉宜庭／綜合報導

藍波是知名舞蹈名師，近日上節目分享家庭趣事，自爆與老婆行房時，曾不小心被兩個女兒撞見，其中小女兒還大喊「阿嬤～爸爸媽媽沒有穿衣服！」讓他十分尷尬。

▲▼藍波行房被女兒撞見。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼藍波行房被女兒撞見。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼藍波行房被女兒撞見。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藍波上節目分享尷尬狀況。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

在節目《11點熱吵店》中，藍波分享曾經發生過的尷尬糗事，當時兩個女兒年紀都還很小，夫妻倆好不容易找到獨處的機會，盼到孩子敢自己睡自己的房間，2人開心極了，他心想：「哇，這一天終於來到了！」

當天，藍波把小孩送進房間入寢，便和太太開心行房：「運動到一半的時候，這時候就聽到門打開了，我嚇死了，然後兩個女兒跑進來說『打雷，我會怕怕』。」他接著還原當時狀況，「我小女兒不知道跟阿嬤學了什麼，說『夭壽喔！怎麼都沒有穿衣服？』」

更尷尬地是，小女兒接著開始往外走，邊走邊喊：「阿嬤～爸爸媽媽沒有穿衣服！他們都不怕冷，還叫我們一定要圍肚兜兜，他們都沒有穿衣服！」讓藍波夫妻倆尷尬不已。

▲▼藍波行房被女兒撞見。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼藍波行房被女兒撞見。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲藍波行房被女兒撞見。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

經過如此慘痛經驗後，藍波也不忘呼籲：「大家一定要記得，鎖門要再三確定。」被問當天是否忘了鎖門？他表示雖然當時有鎖門，但沒鎖好，「就可能我有鎖，但是它沒有壓到底。」

▲▼藍波女兒潔潔近日成為富邦悍將啦啦隊練習生。（圖／翻攝自Facebook／藍波老師）

▲藍波與女兒潔潔常一起上節目。（圖／翻攝自Facebook／藍波老師）

►許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

►野生李國毅現蹤泰山菜市場！　「帶妻女採買」孩幫拎菜籃萌炸

►《膽小鬼》26年了！　梁詠琪重遊拍攝地「對比照」凍齡嫩臉超狂

►隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超危險！劉德華演唱會「差點踩空」#星光雲REELS

推薦閱讀

夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點

夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍

直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍

獨家／月收入剩1500 　法拉利姐老家將被拆　痛哭：分明逼死我

獨家／月收入剩1500 　法拉利姐老家將被拆　痛哭：分明逼死我

吳宗憲小女兒脫了！「轉正面解放比基尼」上圍被看光 濕身被拍激辣

吳宗憲小女兒脫了！「轉正面解放比基尼」上圍被看光 濕身被拍激辣

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不肯簽字

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不肯簽字

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

夏克立約睡女移工是人妻！事後要求「刪調情對話」變離婚官司鐵證

夏克立約睡女移工是人妻！事後要求「刪調情對話」變離婚官司鐵證

NHK美女主播轉身「S曲線超大」！網熬夜看奧運籃球戰…見她全醒了

NHK美女主播轉身「S曲線超大」！網熬夜看奧運籃球戰…見她全醒了

小吳「哭得淅瀝嘩啦」認了想回家！低調PO受苦片：這就是我的初衷

小吳「哭得淅瀝嘩啦」認了想回家！低調PO受苦片：這就是我的初衷

黃嘉千回應了！早知「夏克立約女移工抱睡」　當下反應曝光

黃嘉千回應了！早知「夏克立約女移工抱睡」　當下反應曝光

紀卜心爆買粉「私下吐苦水截圖曝光」！1天暴增3萬粉　網揪：超多海外ID

紀卜心爆買粉「私下吐苦水截圖曝光」！1天暴增3萬粉　網揪：超多海外ID

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍

獨家／月收入剩1500 　法拉利姐老家將被拆　痛哭：分明逼死我

吳宗憲小女兒脫了！「轉正面解放比基尼」上圍被看光 濕身被拍激辣

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不肯簽字

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

夏克立約睡女移工是人妻！事後要求「刪調情對話」變離婚官司鐵證

NHK美女主播轉身「S曲線超大」！網熬夜看奧運籃球戰…見她全醒了

小吳「哭得淅瀝嘩啦」認了想回家！低調PO受苦片：這就是我的初衷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

藍波, 藍博豪, 藍波老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／純愛韓劇《是偶然嗎》開播！黑馬陸劇《唐詭》熱度飆
  2. 嚴爵消失4年宣布創「德州撲克戰隊」！打1年：絕對是里程碑 超狂近況曝
  3. 看到李多慧叫「哩瓦熬」！林萱瑜八點檔拍太多…練出1習慣網笑翻
  4. 愛莉莎莎回台急就醫「最神秘門診」！洩內部照：第一次去 病情曝光
  5. 胡宇威進社區「阿公阿嬤全瘋狂」！　吐心中遺憾：來不及做飯給他吃
  6. 女兒辣照連發　天王憲哥急澄清　我們家小孩不可以在外亂混
  7. 藍波愛愛「門沒鎖好」！　女兒撞見大喊：阿嬤～爸爸媽媽沒穿衣服
  8. 養女兒2年「花最多錢的不是奶粉或尿布」！咪妃PO真相照：誰懂我
  9. 護理師「X破萬就下海」當3年AV女優突引退！　宣布結婚：我有我的人生
  10. 台語歌手為閃狗「火燒車險喪命」　砸百萬直接換買保時捷休旅車

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366