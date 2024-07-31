Hani未婚夫慘了「2節目遭開鍘退出」！醫死人裝沒事　家屬衝醫院慟抗議

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團EXID成員Hani於6月宣布嫁給醫生未婚夫梁在雄，男方近日卻捲入醫療糾紛，害死一名女病患遭炎上，他雖稱會負起全責，卻被家屬控訴一直冷處理，直到事態發酵才出面道歉。事實上，梁在雄除了醫生本業，也是多個綜藝節目的班底來賓，如今鬧出醜聞，電視台也開鍘，手上2個節目電視台宣布將他踢出陣容。

綜合韓媒報導，梁在雄不只帶衰老婆Hani，害得女方IG遭到洗版攻擊，如今手上的幾個綜藝節目也泡湯。他原本擔任班底的廣播節目《김이나의 별이 빛나는 밤에（金伊娜的星光燦爛之夜）》及《깨끗하고 어두운 곳（乾淨又黑暗的地方）》開鍘，確定離開待了4年的節目。

▲Hani未婚夫醫死人炎上。（圖／翻攝自Hani IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

據韓媒《體育朝鮮》報導，受害者母親受訪表示，梁在雄清楚知道家屬的聯絡方式，卻從未主動道歉，甚至避不見面，都只能透過律師進行協商。她進一步指出，直到事件被媒體曝光後，梁在雄才開始有行動：「昨天早上我在醫院前面示威，他是經過我旁邊時連看都不看一眼的人，他的道歉並不是真心的，我們無法接受。」

此外，梁在雄和Hani在患者死亡事件僅4天後的5月31日宣布結婚的消息，也引發了更大的爭議。網友認為梁在雄和Hani在此時宣布結婚是不尊重逝者和家屬的行為，導致Hani的Instagram也遭到大量惡評攻擊，據悉，死者家屬每天都到醫院門口抗議，表達內心不滿。

