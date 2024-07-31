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納豆遭虧不當「局王」能省下百萬！　男星爆想去他家借廁所無情被打槍

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（1日）播出「誰說演藝圈都是人氣王，原來這些人淒涼過著“牆角生活”」，主持人阿Ken覺得納豆自從戒酒後就很難約出門：「以前他不管在什麼地方都有朋友，但現在怎麼約他都不去，因為大家出去玩難免要助興一下，很多局就有很多酒精飲料。」

▲▼ 納豆。（圖／中天綜合台提供）

▲ 納豆如今戒酒很難約出門。（圖／中天綜合台提供）

曾子余覺得自己很難交到朋友：「有一次我跟納豆哥工作完，想說我們一起主持那麼久了，不如我先踏出這一步好了，就跟他說『豆哥，我陪你上樓聊聊天，坐一下再離開』，結果他想都不想就說『不要』。」在場來賓聽完都覺得納豆太無情，納豆則無奈解釋：「我們已經出了3、4天的外景，每天膩在一起聊那麼多天了，是還要聊什麼？」

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但曾子余仍覺得難以釋懷：「他講不要之後，我有說『其實我肚子很痛，你家廁所借我上一下』，但他還是不要，還說『你就拉在路邊』。」阿Ken則覺得納豆應該是怕兩人獨處會尷尬：「牆角人會讓別人覺得我寧願一個人也不要跟他一起，因為他無聊到比你自己一個人時還無聊。」

▲▼ 納豆。（圖／中天綜合台提供）

▲曾子余肚子痛納豆打死不借廁所。（圖／中天綜合台提供）

熊熊則覺得工作並不影響交朋友，但也提到朋友太多的缺點，就是很難存到錢，安心亞聽完忍不住調侃納豆：「你已經不是局王了，這幾年應該省了2、3百萬吧？」阿Ken也在一旁幫腔：「你們以為納豆這幾年沒賺什麼錢嗎？這幾年是他賺最多的時候，因為沒花就是賺。」

▲▼ 納豆。（圖／中天綜合台提供）

▲安心亞吐槽納豆不當局王。（圖／中天綜合台提供）

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納豆, 阿ken, 安心亞, 曾子余

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