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夏克立遭爆性騷「婚內私約女移工抱睡」　對象是家中幫傭！

【婚內約睡女移工】夏克立離婚官司將落幕　遭爆婚內私約女移工抱睡

▲今年2月，夏克立偕同律師出庭應訊黃嘉千離婚案，卻不料爆出性騷案外案。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

7月26日，黃嘉千參加果陀驚悚喜劇《穿越門中門》的彩排記者會，報導說她對於與夏克立的離婚官司將落幕，握拳並點頭表示：「很開心。」一切聽來有種全案即將翻篇的正能量。只是本刊接獲爆料，黃嘉千與夏克立已然不堪的婚姻，還有更加不可思議的騷擾事件發生，而且對象竟然還是他們家中之前幫傭的女移工。

本刊同時掌握內幕指出，之所以女移工會站出來指控約9年前發生的事，也是她再也看不下去夏克立的種種，因而提供許多檯面上無法刊登出來相當隱私的對話。據看過的人輾轉表達讀後心得，每個人看了都覺得很不舒服，更何況是受害女移工。

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【婚內約睡女移工】夏克立離婚官司將落幕　遭爆婚內私約女移工抱睡

▲其實早在很久之前黃嘉千（左）與夏克立（右）的婚姻就出了問題，但他們仍對外維持表面和諧。（圖／翻攝自夏克立臉書）

綜合本刊知曉夏克立與女移工橫跨9年的互動內容，夏克立曾用英文在臉書私訊詢問當時已離職的女移工是不是住在香港？得到對方的肯定答案（也是用英文回訊），他還問她家住哪？

後來重點是，夏克立向女移工提議當他住在香港的飯店時，女移工願不願意到他房間「親暱的擁抱」，還原他用的英文原文「cuddle」，廣義來說也有「抱睡」之意。

【婚內約睡女移工】夏克立離婚官司將落幕　遭爆婚內私約女移工抱睡

▲之前夏克立曾在臉書上聲稱自己遭駭客入侵。（圖／翻攝自夏克立臉書）

據傳，夏克立這樁言語性騷事件直到今年才曝光，也難怪他日前急扯駭客入侵他的帳號，不過一切為時已晚而且非常難以令人信服，因為對話內容的言外逞欲之意極度明顯

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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