艾成過世2年多　王瞳鬆口「仍想結婚生子」：相信他也這麼想　

記者蔡琛儀／台北報導

由53歲的「警察歌手」林宏銘創辦的「磐石唱片」30日舉辦創立記者會，並宣布舉辦「2024磐石盃歌唱大賽」，歡迎各界有志之士前來報名，今記者會上包括陳國華、孔鏘、王瞳、李興文都到場來力挺。王瞳過去和亡夫艾成曾共組「87樂團」，但當時主唱是艾成，她兒時因被媽媽嫌唱歌難聽，對唱歌恐懼，日前她出席公益活動開金口，卻被林宏銘狂讚很好聽，讓她更有信心。

▲▼王瞳的歌喉獲得林宏銘肯定。（圖／記者周宸亘攝）

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7月28日是王瞳與艾成的結婚紀念日，王瞳透露，當天是在拍戲中度過，由於她把艾成的手機門號留著，因此特別傳了訊息到艾成的手機，內容寫：「寶貝，周年快樂。」之後再用艾成的手機去讀訊息，她堅強笑說：「因為他手機還有一些創作，所以我都保留的很好。」打趣說有次不小心拿艾成手機撥給別人，讓對方嚇了一跳。

艾成離世至今2年多，她表示一點都不忌諱有人要跟她聊艾成，「我反而希望你們跟我聊他，怕他被忘記。」問王瞳是否有敞開心胸準備接受新的感情？王瞳表示沒有設限，「如果有男生出現，讓我怦然心動的話我自己會知道。」但坦言現在忙著工作，身邊沒有人追，教會也沒人介紹，自己也不會去相親。

▲磐石唱片開幕宣布選秀大賽，孔鏘、王瞳、林宏銘、陳國華、李興文出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不過王瞳說，自己仍對婚姻有憧憬，也想生小孩，「我相信艾成也是這麼想。」而她喜歡有才華的男生，「外表沒那麼重要，要在自己工作領域有很大的熱忱，會對這種男生怦然心動。」也希望對方跟自己有相同的信仰。