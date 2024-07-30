賽琳娜戈梅茲遭疑整形發聲「討厭這個」！親揭外貌變化真相：別來煩我

記者黃皓瑋／綜合報導

30歲的美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），患有自體免疫疾病「紅斑性狼瘡」，曾造成腎臟受損需要移植，也因為藥物的關係導致體重增加。而她近期面對部份網友的「整形」揣測罕見發聲，坦言自己「因為疾病復發身上有很多條紋」，也直言要網友「別來煩我」。

▲賽琳娜戈梅茲回應網友整形猜測。（圖／翻攝Selena Gomez Instagram）

賽琳娜戈梅茲發言源於1部抖音影片。有1位經營抖音頻道的整形醫師助理「梅麗莎（Marissa）」，經常拍片向網友說明有關整形手術的問題，以及分析藝人有沒有動過手術。去年有網友留言，希望她分析賽琳娜戈梅爾的外貌，而她也在頻道上發佈影片回應，她坦言賽琳娜戈梅爾的外貌改變，可能與她罹患紅斑性狼瘡有關係，也直言「猜測她有沒有動過整形手術對她不公平」，因此拒絕深入評論。

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不過賽琳娜戈梅茲疑似在近期看到該影片，留言直言「老實說我討厭這個」，並表示自己「因為（疾病）復發身上有很多條紋（stripes）」，對於有無整形，她則回應：「我有打肉毒桿菌，就是這樣，別來煩我。」此話一出立刻引發大批網友關注，有些網友則猜測，留言中的「條紋」有可能是自動選字造成的錯誤，她想表達的可能是「因為復發而使用類固醇（steroid）」。

▲▼琳娜戈梅茲直言「我討厭這個」。（圖／翻攝自抖音／marissathepa）

事後梅麗莎則拍片對賽琳娜戈梅茲的留言做出回應，她強調自己同意對方所說的內容，並表示：「妳不需要任何人告訴大家，為什麼現在的妳和10幾歲、20幾歲時不一樣。」她也坦言不清楚賽琳娜戈梅茲的留言，是不是針對她在影片裡說的話，不過仍表示：「如果讓你覺得不開心，我很抱歉。」