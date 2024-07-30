宮脇咲良「歌唱課掩面爆哭」　坦承恐懼：偶像真的是我最擅長的職業嗎

記者張筱涵／綜合報導

韓團LE SSERAFIM於29日在官方YouTube頻道公開正規一輯《UNFORGIVEN》時期的紀錄片，「小櫻花」宮脇咲良在上歌唱課程時被老師一句「怎麼變得這麼沒自信」，突然掩面爆哭，坦承在人們面前歌唱感到恐懼。

▲宮脇咲良上歌唱課突然爆哭。（圖／翻攝自YouTube／HYBE LABELS）



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宮脇咲良在紀錄片中坦承時常會感到自我懷疑，不清楚自己是否有做到最好，尤其每當站上舞台沒能帶來最好的表演時，也會對粉絲感到非常抱歉。而在《UNFORGIVEN》結束後，她也把握時間去上歌唱課程，一聽到老師說「怎麼變得這麼沒自信」後，突然掩面哭泣了1分多鐘，進而坦承現在很害怕在人們面前唱歌。

事後訪問中，宮脇咲良也提到「我也不知道為什麼當初會選擇當偶像，不是說當偶像是個錯誤的選擇，而是我常常會想，當偶像真的是我最擅長的職業嗎？當我犯錯或覺得已經到極限時，偶爾會想即使我不當偶像，也會有更擅長的人來做這個行業吧」。

不過，宮脇咲良認為作為藝人是唯一能讓自己感到心動和幸福的職業，還是回到了練習室繼續努力，之後在與粉絲視訊的過程中，她也面帶笑容說出「但我還是覺得當偶像是最幸福的，我不後悔這個選擇，也覺得這個選擇做得很好」。

▲宮脇咲良認為當偶像還是最幸福的，也會繼續努力。（圖／翻攝自YouTube／HYBE LABELS）



宮脇咲良是童星出身，2011年通過最終審查成為HKT48的創團成員，正式出道後積極參與團體活動，以甜美外型受到大批粉絲支持，7年來經過30幾次選拔，於2018年4月宣布最後一次作為AKB48成員參與演唱會，同年前往南韓參加《PRODUCE 48》，並以第二名之姿組成限定團體IZ*ONE，在韓活動2年半後，在眾人都相當好奇她將會在日本還是南韓活動時，於2022年3月宣布和南韓經紀公司Source Music簽約，並以LE SSERAFIM正式出道。