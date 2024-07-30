YTR蹦闆「穿假貨不怪老婆」再發聲！　曬1截圖吐無奈：我該離婚吧？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蹦闆最近驗出身上的名牌衣是假貨，他透露衣服是妻子送他的禮物，認為這是對方的心意，因此希望外界別怪她。蹦闆事後在社群發文二度道歉，同時也表示，因為不希望再有人受騙，所以才會主動公開自己穿到假貨，貼文曝光後，掀起外界討論。然而，他稍早PO出與老婆的對話截圖，無奈表示：「我該離婚吧？」

▲蹦闆從事精品代購業。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

透過蹦闆分享的對話可見到，老婆傳送一張新聞照片給他，接著向他表示，「還好這次截的不醜。」並附上一個哭笑不得的表情符號，似乎對於彼此在內文中的畫面感到滿意。然而，蹦闆看完老婆傳來的截圖後，因為感到相當無奈，所以就回傳三個無言的表情符號給對方，接著更怒喊：「我快被害死，你還在講風涼話。」

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事實上，蹦闆昨（29）日才在社群發布一篇道歉啟示，同時也附上一張個人的全身照。他表示，由於身上這件衣服的曝光，吸引許多網友請求其店鋪代購此套裝。然而，在經過多方管道的檢驗和確認後發現，這件衣服其實是假貨，因此無法代購和販售。為此，蹦闆在文中表示歉意，同時也希望網友們能夠諒解。

▲蹦闆分享與老婆的對話截圖。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

最後，蹦闆坦言自己身為公眾人物，應該對曝光在媒體上的形象更加注意，他為此次事件給大家帶來的疑慮和不便感到抱歉，並承諾今後將更加謹慎，以避免類似情況再次發生。今（30）日他二度發文道歉，表示感謝大家沒有過多地責怪，同時也直言，身為創作者以及精品業者，他認為自己必須面對和負責，因為擔心各位買到不對的商品，所以才發出公告，避免再有人受騙。