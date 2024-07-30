吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

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吳佩慈紀曉波逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

11年來，吳佩慈（右）為紀曉波（中）生下2子2女，大女兒如今也10歲了。（翻攝自吳佩慈臉書）

圖文／鏡週刊

吳佩慈定居香港，日前她特地回台為好友賈永婕慶生，並在生日會中載歌載舞，跟閨密們玩得很開心。吳佩慈的另一半紀曉波雖傳出財務危機，卻依然口袋很深，爽爽過日子；據悉，紀曉波已長住日本，近日甚至傳出熱愛交朋友的他，砸重金邀請好友們到日本遊玩，還包吃包住包機票。

近年雖不時傳出紀曉波面臨財務問題，香港還有人貼出大字報向他追債，但已定居日本的他，讓各方債主無處討債，和吳佩慈繼續過著富豪般的生活。今年初，吳佩慈和賈永婕一起在日本欣賞泰勒絲的演唱會，儘管吳佩慈已經低調得不再跟網友分享紙醉金迷的生活，但身上仍配戴著鑽石耳環和戒指。

紀曉波（紅圈處）多年來緋聞不斷，2018年時曾被拍到跟女性親密地現身在網紅的直播中。

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▲紀曉波（紅圈處）多年來緋聞不斷，2018年時曾被拍到跟女性親密地現身在網紅的直播中。

交遊廣闊　公司虧百億

另一方面，吳佩慈孩子的爸紀曉波，在日本也不改往日生活習性。近日澳門有消息傳出，他愛交友的個性依舊，還大手筆找澳門的好友去日本遊玩，食衣住行全由他買單，消息一出，報名的人十分熱絡，其中不乏年輕女孩，當然也有人直接拒絕邀約。

日前吳佩慈（右）特別回台參加好友賈永婕（左）的生日宴，她更難得上台高歌。（讀者提供）

▲日前吳佩慈（右）特別回台參加好友賈永婕（左）的生日宴，她更難得上台高歌。（讀者提供）

紀曉波一向對朋友豪氣大方，當年拿到塞班島賭場牌執照、賭場開業後，便請來各地好友到塞班島遊玩。只是好景不常，隨著中國大陸官方禁跨境賭博，紀曉波近幾年頻傳財務出狀況，他4年前被媒體踢爆積欠港幣1億元（約新台幣4億2千萬元）；後來又因新冠疫情重創觀光，旗下博華太平洋公司1年慘賠3.67億美元（約新台幣120億元），還因付不出費用而被取消賭場營業執照。

定居日本　吳佩慈安排

去年北京市第一中級人民法院的一則通報顯示，由紀曉波主導的惡勢力犯罪集團已被公安機關搗毀，紀曉波姨媽崔麗梅等15人被判刑，法院指紀曉波「另案處理」，之後他遲遲未能歸案，直到年底才被發現跟吳佩慈出現在日本街頭。因為4個兒女仍在香港上學，吳佩慈自此得經常帶著孩子往返於日本、香港和台灣之間。

吳佩慈（左三）跟紀曉波（右三）都愛高調，沒結婚的兩人兒子、女兒都生了，曾在2016年時為兒子慶生。左二為關穎。（翻攝自關穎臉書）

▲吳佩慈（左三）跟紀曉波（右三）都愛高調，沒結婚的兩人兒子、女兒都生了，曾在2016年時為兒子慶生。左二為關穎。（翻攝自關穎臉書）

至於紀曉波為何選擇在日本定居，據了解，近年日本對於外籍人士到日本定居採開放態度，想移居日本，只要投資5百萬日圓 （約新台幣1百萬元）以上，就可申請經營管理簽證。

吳佩慈（中）雖長期定居香港照顧家庭，但她仍不時抽空回台灣跟好友們聚會。（讀者提供）

▲吳佩慈（中）雖長期定居香港照顧家庭，但她仍不時抽空回台灣跟好友們聚會。（讀者提供）

不過最重要的原因，就是吳佩慈早年曾在日本發展，在日本還簽約給吉本興業，當時除了模特兒外，也固定有一些演藝工作，她不只熟悉日本，日文更是溝通無礙，因此讓紀曉波在日本定居，對兩人來說是最好的安排。


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鏡週刊, 紀曉波, 吳佩慈

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