2024下半年「最容易出軌3星座」！射手被誘惑 第一名：想追求新鮮

記者潘慧中／綜合報導

2024進入下半年，愛情運勢無疑是網友的關注焦點之一。對此，星座專家白瑜在《小姐不熙娣》解析2024下半年最容易出軌的3個星座，提供給觀眾參考。

第三名是射手座。白瑜表示射手在2024下半年容易看到不同美或帥的人，還會不禁心想「很想接近他，看看有什麼不一樣」，換句話說就是「容易被誘惑」。

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▲白瑜表示射手容易被誘惑。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



白瑜進一步表示，有時候甚至不是因為被外表迷惑，而是性格，例如「他怎麼這麼細心，為什麼我沒遇過這麼細心，就想要多看看」。她解釋這種人的心態其實很空虛，沒有自我價值觀，「不同的價值觀他都想要接近，覺得不同價值觀有它美好的地方，但自己心裡是空的，所以就定不下來。」

▲白瑜說射手可能還定不下來。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



第二名是天秤座。白瑜表示天秤2024年下半年比較忙，也因此少了對另一半的分享慾，內心一旦出現「講話不能有效率點嗎？不能講重點嗎」的聲音，便很有可能就出軌，「因為就覺得對方怎麼都沒有跟他真正交流，都在講一些什麼芝麻蒜皮小事。他就是這種心態，才會看不起現在這一半然後出軌。」

▲▼白瑜表示天秤位居第二名。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



第一名則是雙子座。白瑜解釋雙子今年是如果投資一段感情的話，會希望得到情感和歸屬感，但若另一半沒有讓自己有這種感覺，「他就會認為說，那我也不需要哭死在這個毒窟裡面」，並出去追求新鮮感，「雙子不喜歡讓自己多悲慘…人生自己的，為什麼我不能快樂一點？」

▲▼白瑜表示雙子不想讓自己太悲慘。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



然而，白瑜建議雙子座如果今年遇到關卡，「然後認為那裡不能讓你安心了」，請盡快找方法去溝通解決，「不是出去找別的方法，除非是不想要這段感情。」