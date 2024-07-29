子瑜哭到美出新高度！TWICE日本破紀錄　好友寵溺虧：愛哭包辛苦了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE忙於世界巡回演唱會，她們7月27、28日連續兩天在橫濱日產體育場開唱，身為第一組在日產開唱的國外女團，打破當地紀錄，幾位成員沈浸在感動的情緒之中落下眼淚，子瑜也被拍到當場淚眼汪汪，演唱會結束後，友人貼出與她的合照，更是笑虧「愛哭包子瑜」，連哭都很美的畫面瘋傳。

▲▼子瑜在日本哭得很美，引起網友瘋傳。（圖／翻攝自推特）



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TWICE在全球人氣居高不下，27、28日連續兩天在橫濱日產體育場開唱，該場地是日本容納人數最多的多用途體育場。她們接連帶來多首經典歌曲演出，每套舞台造型都美如天仙，台下逾萬名ONCE（官方粉絲名）同樂，全場氣氛嗨爆。

▲▼子瑜獻唱大塚愛歌曲〈星象儀〉。（圖／翻攝自推特）



子瑜更帶來solo舞台，她穿著一襲淡紫色洋裝，暖聲唱著大塚愛歌曲〈星象儀〉，坐在月亮裝置舞台上，宛如仙女下凡，全場看得如癡如醉。而當天粉絲舉起應援為TWICE加油，子瑜也被捕捉到眼眶泛紅，她眼裡掛著淚、露出甜美笑容，就連哭都超美，粉絲暴動直呼「美出新高度」。

▲好友釋出後台合照，寵溺虧子瑜「愛哭包」。（圖／翻攝自推特）



後台好友釋出合照時，友人更虧她「愛哭包子瑜，辛苦了很厲害」，其中，她的好友Elkie（莊錠欣）也在場，另外她的表妹也有貼出合照，好友、家人遠赴日本為她加油打氣，相當溫馨。