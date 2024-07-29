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「韓影星打經紀人巴掌」話題猛燒！　李志勳、安在模無辜遭牽扯…朴瑟琪致歉

記者張筱涵／綜合報導

朴瑟琪在「A級張瑛蘭」最新一集中爆料，經紀人曾被某影星遷怒打巴掌，很快就引起討論。不過因為沒有爆出影星的身分，導致曾和她合作過的李志勳、安在模都被猜測就是耍大牌的影星，但他們都在第一時間出面否認，這也讓風向開始改討論起「『要爆料就講是誰』 vs. 『朴瑟琪沒做錯』」的情形。

▲▼韓影星爆大頭症！教訓經紀人狠甩一巴掌　大咖MC目睹：他找人出氣。（圖／翻攝自YouTube）

▲朴瑟琪爆料影星拿她經紀人出氣。（圖／翻攝自YouTube）

朴瑟琪在「A級張瑛蘭」爆料影星打她經紀人巴掌洩憤，引起網友瘋狂猜測。曾和她合作過的李志勳和安在模因此受到牽連，就被網友指很有可能就是耍大牌的影星，李志勳先在28日透過Instagram限時動態公開否認，安在模則透過與韓媒《MKSPORT》否認。

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安在模對於一夕之間就被指是「耍大牌影星」這件事情感到相當無奈，原本以為不做任何回應就沒事，但隨著惡意猜測越來越嚴重，他也無法坐視不管，更親自聯繫到朴瑟琪的經紀人，特別提供對話紀錄澄清。

▲▼安在模。（圖／翻攝自Instagram／kingdoohan）

▲安在模否認打巴掌的不是自己，並分享了朴瑟琪經紀人的訊息。（圖／翻攝自Instagram／kingdoohan）

朴瑟琪經紀人表示「首先對於因YouTube內容受到影響這點致上歉意，瑟琪說的當然不是李志勳也不是安在模，那件事情是別的演員，已經過了數十年且已經是好久以前的事情了，沒想到會有這麼多人報導，引起這麼大的風波，對於無辜的人被誤會這點，瑟琪心情也很難過。」他們目前已經向製作組要求刪除片段，並向受牽扯的演員們致歉。

南韓網友在這次事件對於「匿名爆料」掀起了正反兩面論戰，「既然都要說了，就得說出對方身分，才可以確認事實吧」、「我本身就不喜歡這種不會講是誰的爆料，因為一定會有人去猜是誰，再加上越誇張的內容越會引起這樣的情況」，但也有人認為朴瑟琪是受害者，且她錄影期間有講本名，是製作單位選擇消音的。

▲▼李志勳。（圖／翻攝自Instagram／_leejeehoon）

▲李志勳也被牽扯，28日已澄清。（圖／翻攝自Instagram／kingdoohan）

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朴瑟琪, 李志勳, 安在模

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