胡宇威迎42歲登山慶生！　「同框老婆陳庭妮」爬少女峰：我很姓胡

記者陳芊秀／綜合報導

藝人胡宇威於7月24日迎接42歲，近日曬出慶生照，原來與妻子陳庭妮到瑞士登少女峰。他曬出夫妻同框合照，發文喊「我真的很幸運！ 很姓胡！」

▲胡宇威迎42歲登山慶生。（圖／翻攝自IG／胡宇威）

胡宇威曬出照片，配文寫著「我們又爬山了！又沒帶上登山杖！但是有穿hiking裝備！一切都很順利！」他表示在海拔3657m高過了最難忘的生日，且特地帶著生日旗子到山上，與愛妻陳庭妮一起拍照，「超棒的idea！給妮個掌聲！」似乎透露這次慶生之旅是老婆的提議。最後感謝親友給的祝福，連遊客都送上生日祝福，「我真的很幸運！ 很姓胡！」而他2022年求婚就是選在爬山8小時候，如今說「姓胡」像是在說「幸福」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡宇威與老婆陳庭妮爬少女峰。（圖／翻攝自IG／胡宇威）

照片中，陳庭妮與胡宇威在雪山上自拍，小倆口笑得甜蜜燦爛。她在限動還曬出兩人在少女峰山下找到球場，直接在球場打了一場球，拍下老公拉著欄網的背影，配文「這風景美到不合理，打5小時都不累」。

▲陳庭妮少女峰山下與老公胡宇威打球。（圖／翻攝自IG／陳庭妮）

網友輪番留言祝福胡宇威「太浪漫了超厲害的生日！你們很幸福我們超開心！夫妻倆可以一起代言爬山了啦」、「祝你們永遠都這麼幸福」、「哇塞！你們真的太強了啦！給你們100個讚」。