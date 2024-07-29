記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名影視造型師陳敏正曾為《後宮甄嬛傳》設計服裝，並憑電影《影》獲得第55屆金馬獎最佳造型設計。而他近日遭控抄襲，曬出為陸劇《唐朝詭事錄之西行》設計的服裝，與Coser「真的菜菜」的品牌於2021設計的古裝相同，被對方批評後發文道歉，但內文稱「感謝你美麗的設計給我提供了參考」，再度引發爭議。

▲陳敏正曾獲得第55屆金馬獎最佳造型設計。（圖／攝影中心攝）

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▲陳敏正是經典清宮劇《後宮甄嬛傳》造型設計。（圖／翻攝自微博）



「真的菜菜」發文表示震驚，指陳敏正微博曬出的《唐朝詭事錄之西行》設計圖稿，其女性角色的服裝，與她2021年拍攝的古裝照片高度相似，更直指自己照片被直接使用，或是遭到換頭。而她的照片是自己品牌原創設計的服飾，由自己拍攝，震驚成為電視劇的設計圖，要求片方與造型老師給合理解釋，而不是刪文迴避責任。

▲陳敏正曬《唐朝詭事錄之西行》造型設計稿，被發現抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲陳敏正設計稿與真的菜菜2021品牌設計服裝高度相似。（圖／翻攝自微博）

劇迷指出，引發爭議的設計圖並沒有被劇組正式使用，沒有出現在劇中。而陳敏正在留言串道歉，並稱「我的設計師們在畫設計圖的時候找到了你的作品就做了參考，我看到了後覺得很美所以就通過了設計方案（本以為是AI的設計）」，並另外上傳新的古裝造型，「好在實操時導演沒有通過，改成了這款，所以大家在劇裡是看不到的」。

▲陳敏正留言道歉。（圖／翻攝自微博）

▲陳敏正表示設計圖導演沒有通過，並上傳最後確定版照片。（圖／翻攝自小紅書）



陳敏正的道歉文最後寫到：「感謝你美麗的設計給我們提供了參考，在後面的創作中要謹慎的尋找素材，注意版權問題，在此深表歉意！」然而這整篇道歉文，被陸網批評「傲慢不認抄襲，還說別人精心製作的作品是AI」、「覺得是AI的還可以通過這又是什麽邏輯」。連Coser「真的菜菜看到道歉也說「我都氣笑了」。

▲陳敏正道歉挨轟傲慢，Coser真的菜菜「我都氣笑了」。（圖／翻攝自微博）