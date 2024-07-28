沒搶到泰勒絲的票「站場外也要聽」！　觀眾拉近一看山丘公園全是人

記者張筱涵／綜合報導

流行樂天后泰勒絲正進行全球巡迴演唱會，每一場的門票都是瞬間賣光，27、28日在德國慕尼黑舉行演唱會時，出現了驚人畫面。從場館內二樓的觀眾視角可見，場外隔壁的公園和小山丘上全都是滿滿的人，歌迷們即使沒買到票，也希望能透過這樣的方式聽到現場演唱。

▲泰勒絲美場演唱會都吸引數萬人朝聖。（圖／翻攝自Instagram／taylorswift）



泰勒絲慕尼黑演唱會出現了有趣的現象，由於許多歌迷未能買到演唱會門票，他們選擇聚集場外從遠處聆聽她的表演，他們在草地上鋪墊子，或站在小山丘上，豎起耳朵就為聽到遠處傳來的音樂和歌聲。

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▲沒買到票的歌迷聚集在場外的小山丘和公園。（圖／翻攝自X／Boomer_Whitaker）



一向以寵粉出名的泰勒絲，也在表演期間特別向場外的歌迷們致意：「體育場外也有人們是來看表演的，有數千人聚集在外，這真的是太不可思議的事情了，我們會花整晚的時間來好好彌補你們。」雖然這些歌迷們沒有場內座位，但他們的熱情和支持無疑讓這場演唱會更加特別，成為了一次難忘的經歷。

▲泰勒絲很寵粉。（圖／翻攝自Instagram／taylorswift）

