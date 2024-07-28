大S遊韓「遭疑下榻高級飯店」！　具俊曄1自拍照洩端倪

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2022年嫁給南韓男星具俊曄，日前夫妻倆被民眾目擊，帶著孩子現身南韓首爾的遊樂園「樂天世界」，事後更將照片上傳至網路上，使得許多人討論大S的近況，最近更有眼尖的網友發現，大S這趟韓國遊疑似沒有住在老公家，而是入住萬元飯店。

▲大S與具俊曄結婚後感情甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）



具俊曄最近才在IG限動秀出一張自拍照，照片中他身穿一件深色襯衫，搭配一頂黑色棒球帽，臉上還戴著一副黑色框眼鏡，整體風格簡約且低調。照片背景不難看出是個室內場景，牆壁以深色為主，環境非常現代且有設計感。照片曝光後不久立刻掀起討論，就有網友對比照片後發現，夫妻倆應是帶孩子下榻一晚約一萬四千元的五星級飯店。

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▲大S、具俊曄日前被直擊現身南韓首爾樂天世界。（圖／翻攝自微博／追星課代表）

事實上，日前有網友在小紅書分享一張大S帶孩子出遊的近照，透露自己在南韓首爾「樂天世界」巧遇對方。照片中可見到，大S不僅素顏，且打扮相當休閒，頭上綁著雙馬尾，戴著墨鏡，與過往精緻的形象不同，因此照片曝光後，立即掀起熱議，雖然有人驚呼差點沒認出來，但也有人認為，大S無論素顏還是化妝都一樣漂亮。

▲大S被爆遊韓沒住老公家。（圖／翻攝自微博／追星課代表）