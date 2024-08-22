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侯佩岑出道20年「仙女神顏」0變化！首度跨足醫美成為無限電波品牌大使

記者黃庠棻／台北報導

女星侯佩岑因為有著亮麗外型加上流利口條，是主持過「三金」大滿貫的主持人，在娛樂圈中的成績相當亮眼，也總是讓自己維持在最好的狀態。

▲侯佩岑。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

▲侯佩岑出道20年，至今仍被稱為女神。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

2011年時侯佩岑與大3歲的丈夫黃伯俊登記結婚，至今相隔13年，期間曾一起登上大陸實境節目大秀恩愛。日前老公迎來50歲生日，她高調在社群網站上曬出夫妻倆的合照。雖然她出席活動總愛笑說「婚姻天天都有問題」，但仍止不住臉上幸福的笑容，從戀愛、婚姻到成為母親，讓她直呼「我們都很努力的在維持生活」。

▲侯佩岑。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

▲侯佩岑跟老公結婚超過10年仍像熱戀。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

在演藝圈出道超過20年的侯佩岑，每次一現身，凍齡的外表總會掀起話題。她透露平常會關心所有變美的新資訊，像是「微針電波」，利用細小微針破壞皮膚的表皮、真皮層，以釋放電波的方式重塑並增生膠原蛋白，達到緊緻提拉、抗皺緊膚等改善膚質的效果。尤其對於上眼皮鬆弛、眼周細紋、眼袋鬆弛相當有效果，也可以改善毛孔粗大、雙下巴皮膚鬆弛的問題。

「微針電波」是一種真皮層精準放電，客製化打造屬於個人的美麗方程式，滿足大多愛美人士的需求，侯佩岑直呼「對於醫美產品我個人是非常要求的，遇見了無限電波讓我有了最信任的保養方式」選擇信賴的療程好好的愛自己。

▲侯佩岑。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

▲侯佩岑保養秘訣時常引起討論。（圖／翻攝IG）

至於，侯佩岑選擇無限電波的原因，她透露是因為療程堅守一次性使用探頭，零交叉感染風險，衛生且符合醫療法規，讓她在變美的路上兼具安全性。無限電波是眾多人選擇的醫美微針技術，搭配無限探頭的運用加承吸收效益，不光只有外泌體或skin booster水光可搭配，未來更可搭配麗珠蘭水光針。讓愛美不再受侷限，一起探索無限肌泌，也是愛美人士不用飛出國的一大福音啊！

▲侯佩岑代言醫美。（圖／無限電波提供）

▲侯佩岑推薦無限電波。

而無限電波成為侯佩岑第一個選擇代言的醫美產品，跨足醫美界的創新里程碑，她說道「如果你也像我一樣定期維持肌膚的美麗，那妳一定要來試試無限電波，讓無限奇蹟帶你重返時光的力量。」

▲侯佩岑代言醫美。（圖／無限電波提供）

▲無限女神品牌大使-侯佩岑。

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