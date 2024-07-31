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小孟老師／7月31日星座運勢　天蠍「帶情人賞月」愛情加溫

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：投資公益事業
感情：詩情畫意雅緻
財運：堅定投資信念
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

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雙子座

工作：帶動大家情緒
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：把握公司盈利
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

天秤座

工作：大家一起公益
感情：幸福總在身邊
財運：投資謹慎考慮
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：赴約累積人脈
感情：心心相印愛意
財運：加強資金管理
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：獅子

金牛座

工作：勇於開拓業務
感情：珍愛每分每秒
財運：具有風險意識
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：魔羯

處女座

工作：心態平和友善
感情：桃花運陸續來
財運：關注市場變化
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：成功得成就感
感情：貼心細節温馨
財運：選擇優質股票
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：天秤

天蠍座

工作：計劃大膽執行
感情：月光下好浪漫
財運：投資需有耐心
幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：處女

雙魚座

工作：幽默風趣開朗
感情：有望告白成功
財運：加強投資心態
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：多與同事合作
感情：心有靈犀浪漫
財運：加強資產能力
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：雙子

獅子座

工作：保持清醒頭腦
感情：進入新的境界
財運：提高分析能力
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：巨蟹

射手座

工作：真心展現誠意
感情：激情燃燒甜蜜
財運：把握市場低點
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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